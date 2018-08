Migros steht vor einem radikalen Umbau

Fabrice Zumbrunnen, der neue Chef der Migros, treibt ein umfassendes Sparprojekt an: ECM 4.0. Der Name steht für «Excellent Categorie Management», wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Es gehe um das Kerngeschäft der Migros, so das Blatt unter Berufung auf mehrere Quellen: Den genossenschaftlichen Handel. Er soll effizienter werden, was wahrscheinlich mit einem Jobabbau verbunden sein wird.

Umfrage Sind Sie ein Migros-Kind? Aber ja.

Mir ist Coop lieber.

Ist mir egal.

Das Geschäft der Migros-Supermärkte steht massiv unter Druck: Der Betriebsgewinn hat sich dort seit 2014 mehr als halbiert. Eine Projektgruppe soll dem Bericht zufolge nun die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Von der Produktion über die Verteilung bis zum Verkauf werde jeder Teilschritt unter die Lupe genommen und auf Effizienzsteigerung untersucht.

Verschiedene Projekte

«Es laufen verschiedene Projekte entlang der Wertschöpfungskette», sagt Migros-Sprecher Luzi Weber zur «SonntagsZeitung». Derzeit könne nichts weiter kommentiert werden, sagte Weber zu 20 Minuten.

Der «SonntagsZeitung» zufolge steht unter anderem die Schaffung eines zentralen Hubs für Frischprodukte zur Diskussion.

Es dürfte klar sein, dass das gesamte neue Sparprojekt ECM 4.0 mit einem Jobabbau verbunden ist, der grösser sein dürfte als derjenige am Zürcher Migros-Hauptsitz.

Ende Juni wurde angekündigt, dass der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) in den nächsten drei Jahren rund 290 Vollzeitstellen streichen will. Insgesamt sollen 120 Millionen Franken eingespart werden.

(ish)