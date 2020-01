Staatsanwältin rückt CS-CEO auf die Pelle

CS-CEO Tidjane Thiam droht weiter juristischer Ärger nach der Beschattungsaffäre um seinen früheren Chef der Vermögensverwaltung Iqbal Khan. Wie die «Sonntagszeitung» schreibt, hat die zuständige Staatsanwältin am 26. September alle Polizei-Akten seit 2019 über Khan und Thiam angefordert. Es besteht der Verdacht, dass es zwischen den beiden Nachbarn in Herrliberg Anfang 2019 zu strafbaren Handlungen kam. Die beiden Parteien hätten nichts Genaueres sagen wollen.

An einer Cocktailparty in Thiams Villa, an der reichlich Alkohol geflossen sein soll, sollen die beiden aneinandergeraten sein. Kahn und Thiam sollen sich über Bäume im Garten und Aussagen gegenüber Frauen gestritten haben. Kahn soll Thiam massiv bedroht haben. Die Rede ist von Morddrohungen. Kahn informierte darauf den Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich.

Der Streit gilt als Ursprung für die Beschattungsaffäre. Im Sommer wurde bekannt, dass Khan bei der CS kündigen und zur UBS wechseln wollte. Darauf beauftragte die CS Privatdetektive mit der Überwachung von Khan, wie Inside Paradeplatz aufdeckte. Die Bank wollte verhindern, dass der wechselwillige Mitarbeiter Kunden oder Arbeitskollegen abwarb. Doch die Detektive flogen auf. CS-CEO Thiam soll laut der Bank nichts von der Affäre gewusst haben.

