Städte verdienen dank Parksündern Millionen

In den Städten Zürich, Basel und Lausanne nimmt die Polizei mindestens die Hälfte ihrer Erträge aus Ordnungsbussen mit Parkbussen ein. Dies zeigt eine Analyse der Jahre 2013 bis 2017 der «NZZ am Sonntag». Am deutlichsten stiegen die Einnahmen aus Ordnungsbussen in der Stadt Zürich. Lagen sie 2013 noch bei 54 Millionen Franken, waren es im vergangenen Jahr bereits 62 Millionen Franken.

Der Anteil der Bussen, der nicht aus Geschwindigkeitskontrollen resultiert, betrug 2017 gut 43 Millionen Franken. Er besteht hauptsächlich aus Parkbussen – ein kleiner Teil entfällt auf weitere Verstösse im Strassenverkehr, oder Littering und Cannabis-Missbrauch. In Basel machte der mehrheitliche Parkbussen-Anteil letztes Jahr 8,3 der total 13,5 Millionen Franken aus. Lausanne steht an der 50-Prozent-Marke: Die Stadt nahm gut 16 Millionen Franken ein, acht Millionen davon massgeblich mit Parksündern.

Von Verkehrspolitikern wird diese Praxis kritisiert. Der Stadt Zürich gehe es bei den Parkbussen vor allem um Profit, meint beispielsweise Stephan Iten, SVP-Gemeinderat in Zürich, in der «NZZ am Sonntag». Für den grünen Basler Grossrat Raphael Fuhrer sind Parkbussen zwar notwendig – gleichzeitig aber auch Ausdruck einer rückständigen Verkehrspolitik. Es brauche neue Ideen. Xavier de Haller, Generalsekretär des ACS Waadt und FDP-Gemeinderat in Lausanne vertritt die Meinung, die Regierung versuche den schwachen Finanzhaushalt auf dem Rücken der Autofahrer zu sanieren.

