Stammen die Nüsse für Nutella aus Kinderarbeit?

Miese Löhne, prekäre Unterkünfte, 10-Stunden-Tage: NGOs liefern immer wieder alarmierende Berichte über die Arbeitsbedingungen von Haselnusspflückern in der Türkei.

Das sagt Ferrero

Auf eine Anfrage von 20 Minuten sagt Ferrero, man nehme ethisches Verhalten – – einschließlich besserer Beschäftigungspraktiken – innerhalb der Haselnuss-Lieferkette «sehr ernst». Zu den Massnahmen für Ethik und Nachhaltigkeit gehörten der Ferrero-Verhaltenskodex und das «Ferrero Farming Values»-Programm. Der Haselnuss-Produktionsstandard werde von einer Drittpartei überwacht. Zudem arbeite man mit Organisationen wie ILO und UTZ zusammen.

Einer der Hauptkritikpunkte ist die weitverbreitete Kinderarbeit an der türkischen «Haselnussküste». So wird die Region im Nordosten der Türkei von Einheimischen genannt, wo etwa 70 Prozent aller Haselnüsse weltweit produziert werden. Die Nüsse landen beispielsweise in Schweizer Schokolade oder Brotaufstrichen wie Nutella.

Mustafa (12) und Mohammed (10)

Ein Reporter der britischen BBC hat die steilen Berghänge am Schwarzen Meer östlich der türkischen Grossstadt Samsun besucht. Und obwohl sich Politik und Konzerne – also diejenigen, die die Haselnüsse letztlich kaufen – immer wieder gegen Kinderarbeit aussprechen, traf der Reporter auf viele Wanderarbeiter, die zusammen mit ihren Kindern Haselnüsse ernteten.

So traf er auch auf Mustafa und Mohammed. Sie waren 12 und 10 Jahre alt, weit unter dem Mindestarbeitsalter in der Türkei.

Auf das Problem angesprochen, sagte Kazim Yaman, Mitbesitzer der Haselnussplantage: Die Eltern sind das Problem. Er selbst sei gegen Kinderarbeit, so Yaman, aber: «Die Mütter und Väter bestehen darauf, dass die Kinder mitarbeiten.» Letztlich gehe es ums Geld.

Komplexe Lieferkette

Kleinbauern wie Yaman wissen oft nicht, wohin ihre Haselnüsse letztlich exportiert werden. Die Farmer liefern an unabhängige Kleinhändler, die ihre Ware wiederum an Fabriken weiterverkaufen, die die Nüsse schälen. Manchmal landen die Nüsse des Kleinhändlers aber auch bei anderen, grösseren Zwischenhändlern, ein anderes Mal wieder direkt beim Endkunden. Die Lieferkette ist komplex und undurchsichtig.

Nutella-Hersteller Ferrero kauft etwa ein Drittel der gesamten türkischen Haselnussernte auf, schreibt die BBC. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die Herkunft der Nüsse zu 100 Prozent zurückzuverfolgen zu können. Im Moment schaffe dies Ferrero aber nur zu 39 Prozent.

Enginay Akcay, ein kleiner unabhängiger Haselnusshändler, sagt: «Ferrero fragt mich nicht, von welchen Plantagen die Nüsse kommen oder was die Arbeitsbedingungen dort sind.»

Osman Cakmak, ein grösserer Zwischenhändler und eine Stufe höher in der Lieferkette, sagt: «Für Ferrero ist es unmöglich, zu wissen, woher die Ware kommt – das ist nur auf eigenen Plantagen machbar.»

«Ist das System komplett sauber?»

Ferrero betreibt seit 2012 in der Türkei Farm-Projekte, in denen Kleinbauern geschult werden (siehe Box). Unter anderem geht es dabei darum, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können – und Kinderarbeit verhindert wird.

Der Chef des Ferrero-Ablegers in der Türkei, Bamsi Akin, sagte in einem seiner seltenen Interviews: «Ein Produkt, das unter unethischen Bedingungen hergestellt wurde, rühren wir nicht an.» Er sagte aber auch: «Aber ist das System komplett sauber? Ich glaube, das kann im Moment niemand sagen.»

Viele kurdische Flüchtlinge

Gemäss Schätzungen von NGOs beläuft sich der Anteil von Kinderarbeitern in der türkischen Haselnussproduktion zwischen 8 und 10 Prozent. Unter den Pflückern befinden sich viele kurdische Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern.

Nutella wird oft auch wegen seines Palmölgehalts kritisiert. Palmöl wird teils unter menschenrechtsverletztenden Bedingungen hergestellt, wie Recherchen der Schweizer Organisation Solidar Suisse zeigen. Kinderarbeit ist beispielsweise auf Palmölplantagen auf der malaysischen Seite der Insel Borneo verbreitet.

