Stellen Sie Ihre Fragen zum Thema Airline-Frust

Mit dem Aufkommen der Billig-Airlines hat auch der Frust der Reisenden zugenommen. In den Sommermonaten sind annullierte Flüge und massive Verspätungen schon fast an der Tagesordnung. Kommt hinzu, dass auch traditionelle Airlines im Europageschäft auf Tiefpreisstrategien setzen, was die Qualität der Dienstleistung nicht eben gestärkt hat.

Was tun, wenn sich der Kundendienst einer Airline wenig hilfsbereit zeigt? Welche Rechte hat man als Passagier? Und wie fordert man diese am besten ein? Philippe Strässle, Chef des Schweizer Ablegers des Fluggastrechte-Firma Airhelp, beantwortet am Dienstag ab 11.50 Uhr Leserfragen zum Thema Airline-Frust.

(sas)