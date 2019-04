Stellen Sie Finanzminister Ueli Maurer Ihre Fragen

Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer weilt derzeit in China. Dort ist er am Montag von Xi Jinping zu einem Staatsbesuch empfangen worden. Mit dem chinesischen Präsidenten hat Maurer eine Absichtserklärung zur «Neuen Seidenstrasse» unterzeichnet.

Gleich nach seiner Rückkehr aus China und vor der anstehende Abstimmung über die Steuerreform und AHV-Finanzierung besucht 20 Minuten Maurer in seinem Büro im Bernerhof gleich neben dem Bundeshaus. Im Live-Chat und -Stream am Donnerstag um 10 Uhr stellt sich der SVP-Politiker auch den Fragen der 20-Minuten-Leser. Was wollten Sie von Ueli Maurer schon immer wissen?

Der 68-Jährige ist seit 2009 im Bundesrat und stand zuerst dem Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vor. Seit 2016 ist Maurer Vorsteher des Finanzdepartements.



