Stellen Sie Ihre Frage an den Konsumentenschutz

Nicht immer sind Kunden mit Dienstleistungen oder Produkten zufrieden. So zahlt man etwa monatlich viel Geld für den Internetanschluss, der aber immer wieder mal zickt. Ärger macht auch die Betreibung eines Onlinehändlers, obwohl man den Kopfhörer doch schon längst bezahlt hat.

Kein Wunder, sind viele Konsumenten frustriert. Was also tun, wenn man bei der Kunden-Hotline nie zum Ziel kommt? Was tun, wenn der Handyverkäufer den Garantiefall ablehnt? Sara Stalder, Geschäftsleiterin bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), beantwortet am Dienstag ab 11.45 Uhr im Live-Chat und -Stream Leserfragen zum Thema Konsumentenfrust.

Reichen Sie über das untenstehende Formular schon mal Ihre Fragen ein:

(dob)