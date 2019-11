Stellen Sie dem Salt-Chef Ihre Fragen

Der Schweizer Telecommarkt ist hart umkämpft. Neben Swisscom und Sunrise buhlt auch Salt um jeden Neukunden. An der operativen Spitze von Salt steht seit September 2018 Pascal Grieder. Der 42-Jährige ist bereits der dritte CEO bei Salt, seit das Unternehmen vor rund fünf Jahren -– damals noch unter dem Namen Orange -– den Besitzer wechselte. Grieder kam direkt vom Beratungskonzern McKinsey zu Salt. Heute ist er Chef von rund 700 Mitarbeitern und erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von rund 1 Milliarde Franken.

Pascal Grieder stellt sich am Donnerstag um 13.30 Uhr in seinem Büro am Salt-Sitz in Zürich den Fragen der Leser im Live-Chat und Stream bei 20 Minuten. Was wollen Sie von CEO Pascal Grieder wissen? Senden Sie uns Ihre Fragen über das Formular hier ein:

