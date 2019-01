«Die Steuerpartys sind ein absolutes Unding»

Jeweils im Herbst trifft sich der Schweizer Fiskus zur Jahresversammlung der Schweizerischen Steuerkonferenz SKK. Was sich nach einem trockenen Business-Anlass anhört, ist in Wirklichkeit ein rauschendes Fest. Auf Kosten der Steuerzahler wird dort während zweier Tage gegessen, getrunken und getanzt. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» spricht beim Anlass vom Herbst 2017 in Zürich gar von einer «Bierschwemme».

Dieser Umgang mit Steuergeldern kommt nicht besonders gut an – nebst dem Leser sind auch Politiker von links bis rechts unisono verärgert.

Fehlende Sensibilität?

Die Party sei ein «Unding», meint etwa SVPler Thomas Fuchs vom Bund der Steuerzahler. Auch SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel findet diese feuchtfröhlichen Zusammentreffen «absolut unnötig». Von «fehlendem Menschenverstand» spricht zudem CVP-Nationalrat Alois Gmür: «Es scheint, als würden die Verantwortlichen nicht spüren, wie es ist, all die Steuergelder zusammenzukratzen», sagt der Finanzpolitiker.

Laut dem freisinnigen Nationalrat Hans-Ulrich Bigler, der auch Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist, mache es zudem einen Unterschied, ob man in der Privatwirtschaft ein Fest feiert oder ob eine öffentliche Verwaltung zum Treffen lädt: «Als Behörde muss man eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, denn hier wird mit Steuergeldern gewirtschaftet.»

Anstatt zu essen und zu trinken, sollten sich die hochrangigen Vertreter der Steuerbehörden während des Events also besser intensiv über ihre Arbeit austauschen – «gemeinsame Workshops und Weiterbildungen kommen schliesslich auch dem Steuerzahler zugute», sagt Ursula Schneider Schüttel, «da ist sogar noch ein anschliessender Apéro zu verkraften.»

«Chefbeamte verdienen genug»

Es sind sich also alle Befragten einig: Eine Bierschwemme in diesem Ausmass soll nicht wieder vorkommen. «Ich fordere die Finanzdirektoren der Kantone deshalb dazu auf, ein Auge auf solche Veranstaltungen zu werfen», sagt Nationalrat Bigler.

Kollege Gmür macht dabei einen Link zu vergangenen Spesenexzessen des Schweizer Armeekaders: «Beim Militär war dies in der Vergangenheit ähnlich, doch beim VBS wurden nun Massnahmen ergriffen. Auch bei den Steuerverwaltungen scheint es nötig zu sein, ein klares Reglement einzuführen.» Und wäre das Bedürfnis nach einer solchen Feier dennoch gross, hätte SVPler Fuchs einen Plan B: «Die Chefbeamten verdienen genug, um solche Feste privat zu finanzieren.»



(miw)