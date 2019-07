Regio-Präsident will gegen Migros zurückschlagen

Aufgeschreckt durch die Recherchen von 20 Minuten hat der Migros-Genossenschaftsbund am Montag Anzeige gegen Damien Piller (61), den Verwaltungsratspräsidenten der Migros-Genossenschaft Neuenburg-Freiburg (GMNF), erstattet. Grund: Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung.

Piller, so die Meinung der Migros-Prüfer, könnte im Zusammenhang mit zwei Bauprojekten rund 1,7 Millionen Franken in die eigene Tasche abgezweigt haben. Der Regio-Präsident weist den Verdacht entschieden zurück. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Klage wegen Verleumdung

In einer Mitteilung an 20 Minuten kündigte Piller am Dienstag nun seinerseits rechtliche Schritte gegen den Migros-Genossenschaftsbund (MGB) an. Demnach will er die Anzeige der Migros mit einer Klage wegen Verleumdung und Irreführung der Rechtspflege kontern.

Der MGB seinerseits konnte auch am Dienstag keine Stellung zum Fall nehmen: «Aufgrund einer gerichtlichen Verfügung dürfen wir uns zur Zeit nicht zum Sachverhalt äussern», erklärt ein Unternehmenssprecher.

(20 Minuten)