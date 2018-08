Superdry-Gründer spendet Million gegen Brexit

Der britische Modeunternehmer Julian Dunkerton unterstützt die Kampagne für ein zweites Brexit-Referendum mit einer Millionenspende. Der Mitgründer der Marke Superdry will umgerechnet knapp 1,3 Millionen Franken spenden, wie die Kampagne People's Vote am vergangenen Sonntag auf Twitter mitteilte.

Noch sei es nicht zu spät, das Ruder herumzureissen, erklärte Dunkerton. «Ich will den Menschen die Möglichkeit geben, diesen Brexit zurückzuweisen», schrieb der Unternehmer in einem Gastbeitrag für die «Sunday Times». «Es gebe keine Vision für den Brexit», fügte Dunkerton hinzu. Die Politiker hätten es in den Sand gesetzt.

Öffentliche Meinung umgeschwenkt

Von einer mit seinem Geld geplanten grossangelegten Meinungsumfrage erhofft sich Dunkerton nach eigenen Angaben Rückenwind für die Anti-Brexit-Kampagne: Viele Briten könnten sich in der Forderung nach einem zweiten Referendum bestärkt fühlen, wenn sie sähen, dass die öffentliche Meinung umgeschwenkt sei.

Die Briten hatten sich in einem Referendum 2016 knapp für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union ausgesprochen. Der Austritt soll bis Ende März 2019 vollzogen sein. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die Modalitäten des Brexit gestalten sich aber bisher als äusserst zäh. Bis Oktober soll der Austrittsvertrag stehen, damit die Parlamente auf beiden Seiten genügend Zeit für die Ratifizierung haben.

Sorge um ungeordneten Brexit

Viele Briten treibt inzwischen die Sorge um, dass es angesichts der Differenzen zwischen London und Brüssel zu einem ungeordneten Brexit ohne vertragliche Regelungen kommen wird. Zuletzt mehrten sich in Grossbritannien die Stimmen, die ein neues Referendum forderten.

