Läden solidarisieren sich gegen Hamsterkäufe

Solidarität ist das Gebot der Stunde. Seit Wochen ruft der Bundesrat die Schweizer Bevölkerung auf, in der Corona-Krise zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Für einmal tun sich jetzt auch die Konkurrenten im Detailhandel zusammen und kämpfen gemeinsam mit einer Aktion gegen Hamsterkäufe.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

In Zeitungsinseraten appellieren Coop, Migros, Aldi Schweiz, Denner, Lidl, Manor, Spar, Valera und Volg an die hiesige Bevölkerung. Zu sehen ist ein Bild von einem prall gefüllten Kühlregal mit Frischprodukten. In einer Sprechblase heisst es: «Es reicht für alle! Solidarität heisst: keine Panikkäufe.»

Es hat für alle genug

In einem kurzen Text unter dem Bild teilen die Supermärkte mit, dass der Detailhandel die Versorgung der Schweizer Bevölkerung nachhaltig gesichert habe. «Für alle sind genug Lebensmittel und Bedarfsgüter verfügbar.» Man solle sich daher solidarisch zeigen und nur vernünftig einkaufen, damit niemand leer ausgehe. Zudem bedanken sich die Unternehmen bei ihren Mitarbeitenden, die täglich für Nachschub sorgen.

In den vergangenen Tagen kam es in Schweizer Supermärkten immer wieder zu Hamsterkäufen. Viele Gestelle waren leergeräumt und Produkte wie Teigwaren, Käse, Konservenbüchsen oder WC-Papier ausverkauft. Die Empörung über solche Hamsterkäufe ist nicht nur in den sozialen Medien gross. Auch der Bund betont, ein solches Verhalten sei unangemessen und völlig unnötig.