Supermarkt verbannt Plastiksäckli für Gemüse

Jetzt soll endlich Schluss sein mit all dem Plastik: Sainsbury's will die erste Supermarktkette in Grossbritannien sein, die komplett auf Plastiksäckchen für Früchte und Gemüse verzichtet.

In Zukunft müssen Kunden entweder von zu Hause eine Tragtasche mitbringen oder vor Ort eine wiederverwendbare aus recyceltem Plastik kaufen, wie die «Daily Mail» schreibt. Für Backwaren wird ab September eine Papiertüte angeboten. Auch Kunststoffverpackungen wie Deckelchen auf Joghurtbechern verschwinden. Durch diese und weitere Massnahmen soll der Plastikverbrauch bei Sainsbury's um fast 500 Tonnen reduziert werden.

«Es ist unsere Verpflichtung»

Mit einem Jahresverbrauch von etwa 120'000 Tonnen wurde die Kette vergangenes Jahr von Greenpeace in Grossbritannien als Schlusslicht in der Plastikverbrauch-Rangliste geführt. Die Rote Laterne will man jetzt abgeben. Der Chef von Sainsbury's sagt: «Es ist unsere Verpflichtung, überflüssige Plastikverpackungen zu reduzieren.» Zudem müsse man nach Alternativen suchen.

Auch weitere Supermarktketten haben den plastikfreien Weg beschritten. So bat beispielsweise Waitrose ihre Kunden für einen Versuch, eigene Behälter für Produkte wie Pasta oder Reis mitzubringen. Für Ariana Densham von Greenpeace sind dies alles richtige Ansätze, doch es müsse noch viel mehr passieren, um die Verschmutzung durch Plastik einzudämmen.

