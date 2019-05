Swiss-Angestellte reisen mit Flugzeug zur Arbeit

Swissness wird bei der Swiss grossgeschrieben. Die Lufthansa-Tochter versucht sich immer wieder schweizerisch zu inszenieren, doch beim Essen und den Angestellten ist dies nicht immer möglich.

Wie der «Blick» schreibt, sind 30 Prozent des Personals im Flugzeug Ausländer – nicht alle mit Schweizer Wohnsitz. Dutzende Mitarbeiter, Piloten und Flugbegleiter fliegen mit dem Flugzeug zum Flughafen Zürich. Die meisten davon aus Deutschland.

Anreise darf nicht länger als drei Stunden dauern

Wie viele der Angestellten mit dem Flugzeug nach Zürich pendeln, ist nicht klar. Die Zeitung schreibt von über 100 Personen. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals und die Pilotengewerkschaft Aeropers berichten von zahlreichen Fällen.

Da die Anreise nicht länger als drei Stunden dauern darf und man beim Pikettdienst sogar innert einer Stunde am Flughafen sein muss, leben viele Angestellten im nahen Ausland. Die Flugzeug-Pendler nutzen dafür das Operation-Center der Swiss, wo rund ein Dutzend Betten stehen, oder teilen sich Unterkünfte in der Nähe des Flughafens. Wie der «Blick» schreibt, wird in Kürze entschieden, ob die Anzahl der Betten im Operation-Center erhöht wird.

Einstiegslohn bei 3400 Franken

Die Flüge in die Schweiz muss das Personal selber bezahlen. Das ist nicht billig, wenn man bedenkt, dass die Angestellten nur wenige Gratistickets erhalten und die Standby-Option, mit der sie auf allfälligen leeren Plätzen mitfliegen dürfen, keine Garantie bietet. Der Basislohn der Flugbegleiter liegt zu Beginn bei 3400 Franken.

