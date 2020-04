Swiss fliegt Schutzanzüge für Zürcher Spitäler ein

Laut einem Instagram-Post der Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, Natalie Rickli (SVP), ist am Sonntagabend ein Swiss-Flieger mit Schutzmaterial gelandet. Das Material an Bord sei für die Zürcher Spitäler bestimmt, schreibt Rickli. Dieses sei aus Shanghai eingeflogen worden, das Flugzeug landete um 17.54 Uhr in Zürich.

Umfrage Bist du für eine Maskenpflicht auch in der Schweiz? Ja, das ist längst überfällig.

Ja, auch hier ist das jetzt notwendig.

Nein, das bringt doch nix.

Keine Ahnung, vertraue da dem Bundesrat.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Beim Empfang des Fliegers in Zürich waren neben Rickli, Mario Thomann, der Leiter der Health Care Knecht Gruppe, Stefan Metzker, der CEO des Spitals Männedorf, und Andreas Hintermann, Leiter der Kantonsapotheke, dabei.

Gemäss einem Facebook-Post des Spitals Männedorf waren Isolations- und OP-Kittel an Bord. Dabei handle es sich um die erste Lieferung aus China: Geplant seien neun Lieferungen mit Schutzmaterial aus China für Spitäler. Diese sollten in den nächsten Tagen erfolgen.

Update folgt

(bsc)