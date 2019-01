Swiss verliert Koffer von Matt Damon

Matt Damon besucht diese Woche das WEF. Seine ersten öffentlichen Auftritte konnte der amerikanische Hollywood-Star jedoch nicht in seinen eigenen Klamotten absolvieren. Denn sein Gepäck kam nicht am Flughafen Zürich an. Wie das Reisemagazin «Travel+Leisure» schreibt, hat die Swiss Damons Koffer auf dem Hinflug verloren.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Zum Glück war der 48-Jährige in Begleitung seines Freunds Gary White. Dieser Half dem Schauspieler aus der Patsche und lieh ihm das Nötigste. «Unsere Beziehung ist an einem Punkt, wo ich jetzt Garys Kleider trage. Denn Swiss hat meine Koffer verloren», sagte Damon laut dem Magazin.

Swiss bestätigt

Die Swiss bestätigte gegenüber «Blick» den Verlust des Koffers. «Wir konnten den Vorfall glücklicherweise bereits lösen», erklärt ein Sprecher. Welche unglückliche Reise das Gepäck hinter sich hat, ist unklar. Die Airline darf wegen des Datenschutzes keine Angaben dazu machen.

In Davos sprach Damon über seine Organisation Water.org. Der Schauspieler setzt sich damit für sauberes Trinkwasser in Entwicklungsländern.

(dob)