So viele Koffer verliert die Swiss im Jahr

Eine neue Technologie könnte bald verhindern, dass Koffer während des Fliegens verloren gehen. Ein sogenannter RFID- Chip (RFID steht für «radio frequency identification») ermöglicht es, Objekte zu tracken – etwa mit dem Smartphone. Anfang des Jahres liess der Airlineverband Iata verlauten, man wolle künftig jedes Gepäckstück mit einem solchen Chip versehen. Die flächendeckende Ausstattung soll Anfang 2020 beginnen.

Umfrage Möchten Sie Ihr Gepäck künftig mit dem Smartphone verfolgen können? Ja klar! Ich frage mich, warum das nicht schon lange möglich ist.

Keine Ahnung.

Nein, das interessiert mich nicht.

Ja, das fände ich beruhigend.

«Der Zeitpunkt einer Einführung ist bei Swiss nicht absehbar.»

Doch die Schweizer Fluggesellschaft Swiss gibt sich bedeckt, was die neueste Entwicklung angeht. «Ob sich ein flächendeckender Einsatz lohnt, wird auf einigen US-Flughäfen getestet, wobei erhebliche Infrastrukturanpassungen vom Flughafenbetreiber notwendig sind», sagt Swiss-Sprecher Florian Flämig.

Die Aviatik-Industrie verspricht sich durch RFID vor allem eine Verbesserung bei der Gepäcknachverfolgung. «In diesem Bereich erzielt bereits die Einführung der Iata-Resolution 753 Verbesserungen», so Flämig. Letztere sei in Zürich, Genf und Basel frühestens 2022 zu erwarten. Die Resolution 753 hält fest, dass Gepäck-Tracking an vier verschiedenen «Data Points» während der Flugreise durchgeführt werden muss. «Der Zeitpunkt und die Details einer allfälligen Einführung der RFID-Chips bei Swiss sind daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.»

Vier von 1000 Koffern werden fehlgeleitet

Bei der Swiss werden derzeit rund vier Gepäckstücke pro 1000 Passagiere fehlgeleitet. Bei rund 16'896’233 Passagieren pro Jahr (Zahl aus dem Jahr 2017) sind das immerhin rund 67'585 Gepäckstücke, die wiederermittelt werden müssen. In den allermeisten Fällen werde das vermisste Gepäck innert 24 Stunden gefunden und nachgeliefert. Wie viel Mehrkosten das fehlgeleitete Gepäck der Swiss verursacht, will die Airline nicht verraten.

Mit RFID könnte die Zahl der fehlgeleiteten Koffer laut Andrew Price, Chef der Fachabteilung Gepäck beim Airlineverband Iata, um 25 Prozent gesenkt werden. Er hoffe, dass bis Ende 2020 das Gepäck auf der Hälfte aller Passagierreisen mit RFID ausgestattet sei, sagte er zur Deutschen Presse-Agentur in Genf. Bis Ende 2023 sollen es so gut wie alle Koffer sein. In der Iata sind etwa 290 Airlines in 120 Ländern organisiert, die 82 Prozent des Luftverkehrs bestreiten.