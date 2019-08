Swisscom, Sunrise, Salt – wer hat das beste Netz?

Die Schweizer Telekom-Firmen liefern sich einen harten Wettbewerb. Swisscom, Sunrise und Salt kämpfen um jeden Neukunden und behaupten von sich, über das bessere Netz als die Konkurrenz zu verfügen. Auch bei 5G geben die Unternehmen Gas. Swisscom und Sunrise haben bereits die ersten Antennen für den neuen Mobilfunkstandard aufgestellt. Europaweit ist die Schweiz in Sachen 5G-Netz führend.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die neue Technologie grossflächig genutzt wird. Die meisten Schweizer besitzen derzeit noch gar kein 5G-fähiges Smartphone. Der bisherige 4G-Standard wird uns daher noch viele Jahre erhalten bleiben.

Tests mit 53'000 Handys

Doch wie gut sind Netze von Swisscom, Sunrise und Salt eigentlich? Welcher Anbieter hat die beste Netz-Verfügbarkeit, Download-Geschwindigkeit oder bietet das beste Video-Erlebnis? Die britische Firma Opensignal hat die Netze der drei Anbieter während 90 Tage zwischen dem 1. Februar und dem 1. Mai 2019 mit 53'0000 Smartphones getestet.

Wer in welcher Kategorie am besten abschneidet, erfahren Sie in der Bildstrecke oben.



