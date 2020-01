Swisscom, Sunrise und Co. wollen keine E-Mails

Wer eine Frage zu seinem Handyabo hat, kann diese bei den meisten Telecomanbietern nur per Anruf stellen. E-Mails blocken Swisscom, Sunrise, Salt und UPC ab: Die Firmen geben im Internet keine E-Mail-Adressen des Kundendienstes an, das zeigt ein Test des Konsumentenmagazins «Saldo».

Umfrage Hast du schon negative Erfahrungen mit einem Kundendienst gemacht? Ja, jedes Mal wenn ich mit einem Kundendienst zu tun habe, bin ich nachher unzufrieden!

Nein, ich meide den Kundendienst sowieso.

Bei mir läuft immer alles gut, wenn ich mit einem Kundendienst zu tun habe.

Keine Ahnung, ich hatte noch nie Kontakt mit einem Kundendienst.

Die meisten Anbieter nehmen Fragen über ein Online-Formular an. Doch bei Swisscom und Sunrise ist das Formular auf der Homepage gut versteckt. UPC bietet das Online-Formular gar nicht erst an. Kunden erreichen die Firma schriftlich nur per Chat, Facebook, Twitter oder Brief.

Hattest du auch schon Mühe den Kundendienst zu erreichen?



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Schnell wird klar – Schweizer Telecomanbieter wollen nicht per Mail erreicht werden. Die Begründung der meisten: Schriftliche Kommunikation sei oft umständlich. Für die meisten Anliegen sei ein Gespräch erforderlich, wie ein Sunrise-Sprecher gegenüber «Saldo» sagt.

Der Branchenkenner Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland.ch sieht das anders: Er findet, dass Telecomunternehmen mit E-Mails umgehen können sollten. Beyeler vermutet, dass die schriftliche Kommunikation abgeblockt wird, weil die Hotline-Mitarbeiter die Kunden am Telefon besser um den Finger wickeln könnten.

So sei auch der Verkauf von Dienstleistungen übers Telefon einfacher. Zudem liessen sich wütende Kunden mit Sonderangeboten verbal besser beschwichtigen.

(bsc)