Swisscom-Rechnung auf Papier kostet 2.90 Franken

In der Telecombranche hat sich die Sitte längst verbreitet: Papierrechungen kosten extra. Ebenso die Einzahlung am Schalter. Das gilt jetzt auch bei der Swisscom. Wer eine einfache Papierrechnung will, die bis jetzt gratis war, wird zur Kasse gebeten. Ab 1. Oktober kostet diese Dienstleistung 2.90 Franken, wie die Swisscom auf ihrer Website mitteilte.

Zudem schlägt die Swisscom bei den detaillierten Papierrechnungen auf. Wer bislang eine genaue Übersicht über seine Telefonverbindungen haben wollte, musste seit drei Jahren 1.50 Franken bezahlen. Nun kostet dieser Service 2.90 Franken. Ebenfalls zur Kasse gebeten werden Kunden, die am Postschalter einzahlen. Hier verlangt die Swisscom eine Pauschale von 3 Franken.

Kosten in Millionenhöhe

Die Swisscom argumentiert, die Gebühren seien branchenüblich, weshalb die Kosten neu verursachergerecht verrechnet würden. «Der Versand der Rechnungen auf Papier kostet uns jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag. Diese hohen Kosten sollen nicht alle Kunden mittragen, genau wie diejenigen für die Zahlungen am Postschalter», sagt Marc Werner, Leiter Sales & Services bei Swisscom.

Wie die Swisscom weiter schreibt, werden alle betroffenen Kunden – die aktuell eine Papierrechnung beziehen oder am Postschalter einzahlen – mindestens zwei Mal auf ihrer Rechnung auf die neuen Gebühren hingewiesen. Als Alternative zur Zahlung am Postschalter bietet Swisscom ab Oktober den Kunden an, die Rechnung im Swisscom-Shop anzuschauen und kostenlos zu bezahlen. Kunden, die das Grundversorgungsprodukt mit dem Festnetzanschluss für 25.25 Franken im Monat nutzen, müssen weiterhin keine Gebühr für die Papierrechnung entrichten.

