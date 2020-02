Wegen Störung erhält Swisscom-Kunde 1000 Fr.

Swisscom-Kunde Patrick Di Scala ist entsetzt. Mit einem Tool des Telecomkonzerns hat er selber eine Website für sein kleines Reiseunternehmen erstellt – doch genau während er einen Stand an der Ferienmesse Fespo hatte, gab es bei der Swisscom eine Störung. Diese wirbelte seine Seite durcheinander. «Für mich ist eine kleine Welt zusammengebrochen», sagt Di Scala zu 20 Minuten.

Er ist überzeugt: Wegen der Störung hat er Tausende Franken verloren. Potenzielle Neukunden, die er an der Fespo zwischen dem 30. Januar und 2. Februar habe erreichen können, hätten auf seiner Website nur ein Chaos vorgefunden, so Di Scala. Die Bilder und Texte seien übereinandergelegen. Zwar kann man auf der Seite nicht direkt buchen. «Doch das Chaos hat einen unprofessionellen Eindruck hinterlassen. Dadurch sind uns viele Buchungen entgangen.»

«Und genau dann hat die Swisscom eine Störung»

Von der Messe hat sich Di Scala viel erhofft. Er kann sich eine Teilnahme nicht jedes Jahr leisten. Für den Stand hat er 5450 Franken bezahlt und Hunderte Visitenkarten und Kataloge verteilt. Entsprechend sei der Traffic auf seiner Website gestiegen. «Und genau dann hat die Swisscom eine Störung», so Di Scala. Auch nach der Fespo war die Störung noch bis zum 5. Februar vorhanden.

Die Seite hat der Unternehmer mit dem Swisscom-Angebot «Homepage Tool» aufgebaut, das 14.90 Franken pro Monat kostet. Di Scala beschwerte sich schliesslich beim Telecomkonzern und machte eine Entschädigungssumme von 5000 Franken geltend. Die Summe soll einen Teil der Standkosten und der entgangenen Buchungen decken.

«1000 Franken sind zu wenig»

In der Mail-Korrespondenz mit Di Scala, die 20 Minuten vorliegt, teilt die Swisscom mit: Man könne seinen Ärger verstehen. Eine Schadensersatzzahlung könne man nicht tätigen. Dennoch käme man ihm entgegen und biete ihm 1000 Franken an. Man wolle ihn als geschätzten Kunden nicht verlieren.

Mit dem Angebot ist Di Scala allerdings nicht glücklich. «Angesichts des entstandenen Schadens ist das viel zu wenig», sagt er. Dennoch hat er die 1000 Franken inzwischen angenommen.

«Absolut» kein Schuldeingeständnis

Auf Anfrage teilt die Swisscom mit, es handle sich um einen Einzelfall und um keine grössere Störung. «Es ist natürlich unschön, dass die Darstellung auf der Website nicht korrekt war. Die Seite war aber immer erreichbar», so Sprecherin Annina Merk. Ebenfalls gebe es keinen Zusammenhang mit den Störungen in den vergangenen Wochen.

Dass die Swisscom dem Kunden 1000 Franken zahlt, sei «absolut» kein Schuldeingeständnis, betont Merk. «Das grosszügige Angebot war reine Kulanz.» Gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gebe es in diesem Fall keinen Anspruch auf Entschädigung. Zudem gebe es keine Grundlage dafür, die gesamte geforderte Summe zu erstatten. «Die Swisscom entschädigt keine theoretisch entgangenen Gewinne», ergänzt die Sprecherin.

Viele Störungen

Die Swisscom kämpfte in den vergangenen Wochen mit massiven Störungen in ihrem Netz. Teilweise waren sogar Notrufnummern

lahmgelegt. Nicht nur die Swisscom-Kunden haben die Störungen satt. Mittlerweile hat auch der Bund reagiert und will die Vorfälle untersuchen.