Flughafen verlagert Gepäcksuche ins Ausland

Swissport lagert die Telefonauskunft des Flughafens ab Dezember in die rumänische Hauptstadt Bukarest aus. Das bestätigt der Flugzeugabfertiger auf Anfrage. Einen Stellenabbau soll es dadurch nicht geben. «Alle bisherigen Mitarbeitenden werden von Swissport weiterbeschäftigt», sagt Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold.

Betroffen sind zehn Vollzeitstellen. Beim Callcenter handelt es sich um das sogenannte Swissport Contact Center, das Telefonauskünfte zu verlorenem Gepäck, allgemeinen Fundsachen

sowie zum Check-in von Swiss und Edelweiss erteilt. Die betroffenen Mitarbeiter werden künftig vermehrt im Bereich Lost & Found in Zürich eingesetzt.

«Es gab viel Gepäck, das nicht ankam»

Laut Berchtold kann die Telefonauskunft in Zürich unter den vorherrschenden Bedingungen nicht kostendeckend durch Swissport betrieben werden. In Rumänien ist der Betrieb der Dienstleistung günstiger.

Als weiterer Grund für die Verlagerung nennt die Sprecherin ein erhöhter Bedarf an Flexibilität, um saisonale Schwankungen besser abdecken zu können. Bei grossem Ansturm am Flughafen sei es öfters zu Überlastungen gekommen – so wie in diesem Rekord-Sommer. «Es gab mehr Anfragen zu Gepäckstücken, die nicht angekommen sind», so Berchtold. In solchen Situationen müsse man innerhalb von wenigen Stunden die Zahl der Callcenter-Mitarbeiter erhöhen können. «In Rumänien können wir dies abdecken.» Das sei eine Qualitätssteigerung für die Passagiere, so Berchtold.

In Zürich verbleibt die allgemeine Telefonauskunft zum Flughafen. Diese wird aber bei der Flughafen Zürich AG untergebracht. Sie will das Callcenter nicht länger über Swissport betreiben lassen und wird es nun selbst übernehmen.