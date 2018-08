Tamedia darf Goldbach übernehmen

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission Weko hat die geplante Übernahme der Goldbach Group durch Tamedia, zu der auch 20 Minuten gehört, ohne Auflagen oder Bedingungen genehmigt. Nach dem erfolgreichen Angebotsprozess, bei dem bereits 96.90 Prozent der maximalen Anzahl Goldbach-Aktien, auf die sich das Angebot bezog, an Tamedia angedient wurden, ist damit eine weitere Bedingung des Angebots gemäss Angebotsprospekt erfüllt und kann die Übernahme nun vollzogen werden.

Grünes Licht für AZ und NZZ



Die Wettbewerbskommission (WEKO) erhebt keine Einwände gegen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens von AZ Medien und NZZ, wie es in einer Mitteilung der Weko heisst. Nach einer vertieften Prüfung bestehen zwar Anhaltspunkte, dass die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens von AZ Medien und NZZ in den Lesermärkten eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken könnte. Dies betrifft insbesondere die Tageszeitungen in den Gebieten Solothurn und Aargau sowie den Zeitschriften-Werbemarkt im Bereich Gebäudetechnik. Es bestehen zudem Anhaltspunkte für die Begründung oder Verstärkung einer gemeinsamen Marktbeherrschung mit der Basler Zeitung im Lesermarkt für Tageszeitungen im Gebiet Basel sowie mit der Tamedia-Gruppe und der Ringier-Gruppe im Lesermarkt für Sonntagszeitungen.



Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs auf den genannten Märkten eröffnet. Nach dem Zusammenschluss verbleiben weiterhin andere starke Konkurrenten, so insbesondere Tamedia und Ringier. Zudem führt der Zusammenschluss auf dem Markt für Sonntagszeitungen zu keiner relevanten Änderung der Wettbewerbssituation.

Der Vollzug erfolgt innerhalb der nächsten zehn Börsentage. Nach Durchführung des Kraftloserklärungsverfahrens wird Tamedia die verbleibenden Minderheitsaktionäre entschädigen und die Goldbach Group dekotieren. Christoph Tonini, CEO von Tamedia, freut sich über den Entscheid: «Damit ist die letzte wesentliche Hürde für die erfolgreiche Übernahme der Goldbach Group übersprungen.»

Goldbach bleibt eigenständig



Mit der strategischen Partnerschaft wollen die Mediengruppe Tamedia und die Vermarkterin Goldbach ihre Stellung im Schweizer Werbemarkt stärken und gleichzeitig das Auslandsgeschäft, insbesondere in den Nachbarländern Deutschland und Österreich, ausbauen. Gemeinsam können die beiden Unternehmen – ergänzend mit dem Out-of-Home Anbieter Neo Advertising, an dem Tamedia mehrheitlich beteiligt ist –, ihren Kunden reichweitenstarke Werbeangebote auf allen Kanälen anbieten.

Die Goldbach Group wird vom bestehenden Management am bisherigen Hauptsitz in Küsnacht eigenständig weitergeführt. CEO Michi Frank erhält als zusätzliches Mitglied Einsitz in die Unternehmensleitung von Tamedia. Auch er freut sich über das Weko-Ja: «Zusammen mit Tamedia können wir unsere Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner künftig noch besser abholen.»

Mit Blick auf den aufgeschobenen Vollzug aufgrund der vertieften Prüfung durch die Weko wurde im Mai eine zweite Handelslinie für die in das Kaufangebot angedienten Goldbach-Aktien eröffnet. Die zweite Handelslinie bleibt bis drei Handelstage vor Vollzug des Angebots geöffnet.

(20M)