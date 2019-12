Teslas Cybertruck auf Spritztour gefilmt

Er ist der neuste Wurf des US-Elektroautoherstellers Tesla: der Cybertruck. Nun wurde ein Prototyp des futuristisch aussehenden Elektro-Pick-ups am letzten Samstagabend auf den Strassen von Los Angeles gefilmt. Eine Person veröffentlichte auf Youtube ein Handy-Video. Auch auf Twitter verbreitete sich der Clip.

Hier kurvt der Prototyp von Teslas Cybertruck auf den Strassen von Los Angeles herum:

Whoever recorded this video, thank you so much for sharing it. So cool to see it cruising by. #CYBRTRK comes to public spotlight - free publicity. 👍 pic.twitter.com/PiWxbRuhhG