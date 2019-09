Hier warten Touristen auf «Operation Matterhorn»

Noch immer sind unzählige Passagiere des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook gestrandet. Bilder zeigen Touristen aus aller Welt, die in Flughäfen übernachten müssen. Wie lange diese Situation noch andauern wird, ist unklar. Von der Pleite sind insgesamt 600'000 Kunden betroffen.

Derzeit ist eine riesige Rückholaktion für die Feriengäste unter dem Namen «Operation Matterhorn» am Laufen. Dabei sollen 150'000 Touristen von 52 verschiedenen Flughäfen in 18 Ländern zurückgeholt werden.

Kosten der Rückreise

Aber wer bezahlt die Rückreise eigentlich? In Grossbritannien zahlt der Staat für die Rückholung der gestrandeten Feriengäste, in Deutschland springen hingegen die Versicherungen ein. Das wäre auch in der Schweiz der Fall. So verlangt das Bundesgesetz über Pauschalreisen, dass die Anbieter ihre verkauften Pauschalreisen versichern.

Die meisten Schweizer Reiseveranstalter haben sich daher dem Garantiefonds des Schweizer Reise-Verbands angeschlossen. Bei einer Pleite eines Anbieters erhält der Kunde aus diesem Fonds sein Geld zurück. Auch allfällige Rückreisekosten übernimmt der Fonds.



