Jeder zweite Tourist aus China könnte ausbleiben

Der Coronavirus verbreitet sich inzwischen auch in ganz Europa. Das setzt den Schweizer Hoteliers zu: Über die Hälfte der über 200 befragten Betriebe vermelden Stornierungen aufgrund des Virus, wie der Verband Hotelliere Suisse vermeldet.

Umfrage Schränkst du dich wegen des Coronavirus ein? Nein.

Noch nicht.

Ja, ein wenig.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Am meisten setzt dem Schweizer Tourismus aber der Verlust der chinesischen Gäste zu. «Wir gehen davon aus, dass wir deswegen rund 50 Prozent der Logiernächte von Chinesen in der Schweiz im ersten Quartal 2020 verlieren», erklärt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus an der Medienkonferenz am Donnerstagmorgen.

Das heisst: Jeder zweite chinesische Tourist meidet die Schweiz. Im Februar bedeutet dies eine Umsatzeinbusse von rund 20 Millionen Franken.

Schwere wirtschaftliche Folgen

Sollte sich die Lage in den nächsten sechs Monaten nicht erholen, könnte der Verlust der chinesischen Touristen schwere Folgen für den Schweizer Tourismus haben. «Von diesen wirtschaftlichen Folgen würden wir uns wohl erst 2022 wieder erholen», so Nydegger.

So haben chineische Touristen von Januar bis November 2019 über 1,3 Millionen Logiernächte gebucht. Damit sind sie die viertwichtigsten ausländischen Touristen für die Schweiz.

Noch halte sich der Verlust aber im Rahmen. So gingen im Februar nur rund 2 Prozent der Hotelgäste in der Schweiz verloren. Dabei hätten die ersten Coronavirus-Fälle in der Schweiz wohl noch keine Auswirkungen auf den Tourismus. Bedenklicher seien die Fälle in Italien. Denn viele Touristen reisen über Italien in die Schweiz. «Fallen diese aus, wird auch der Schweizer Tourismus das zu spüren bekommen», so Nydegger.

(bsc)