Zum Mietvertrag gibts das ÖV-Abo gratis dazu

In der Schweiz gibt es je nach Region zu viele Wohnungen. Schuld daran ist der Bauboom der letzten Jahre. 72'300 Objekte stehen im laufenden Jahr leer. Das sind 8000 mehr als 2017, wie aus dem neusten Immo-Monitoring der Firma Wüst Partner hervorgeht. Der grösste Anteil der freien Wohnungen machen mit 82 Prozent die 59'000 Mietobjekte aus. Viele Wohnungen werden länger frei bleiben: Für ganze 31'000 Einheiten dürfte es laut der Studie auch mittelfristig keine Nachfrage geben.

Ich mag es ja jedem Mieter gönnen, wenn er etwa einen Monat Gratismiete oder einen Gutschein erhält. Aber das sind eigentlich nur Zückerli, die im Grossen und Ganzen nicht viel ausmachen.

Warum nicht?

Wenn der Vermieter mir eine Monatsmiete erlässt und ich etwa vier Jahre lang in der Wohnung bleibe, zahle ich trotzdem noch 47 Mal die Miete und die Ersparnis fällt wenig ins Gewicht. Das Problem ist, dass in der Schweiz die Mieten zu hoch sind.

Was kann der Mieter tun?

Natürlich kann man versuchen, noch mehr mietfreie Monate oder einen Gutschein zu verhandeln. Aber eigentlich müsste man beim Mietzins ansetzen, das wäre das einzig Nachhaltige.

Wie stehen die Chancen?

Leider haben viele Vermieter wenig Musikgehör. Aber in Regionen, wo viele Wohnungen leerstehen, könnte man es zumindest probieren. Am besten nennt man einen maximalen Mietzins und hofft, dass der Vermieter darauf eingeht.



Das Überangebot hat bereits zu sinkenden Mieten geführt. «Preisanpassungen bei bereits ausgeschriebenen Wohnungen häufen sich zwar leicht, sind aber noch lange nicht die Regel», heisst es in der Studie. Vielerorts versuchen die Vermieter allerdings, mit kreativen Anreizen Mieter anzulocken: So dürfen die Neuen die Mietpreise während der ersten Zeit selbst festlegen oder der Liegenschaftsbesitzer gewährt sogar gänzlich kostenlose Anfangsmonate. Geködert werden Mieter auch mit Einkaufsgutscheinen, Elektronikgeräten oder einem Mobility-Abo.

Siders hat Leerstandsquote von 12 Prozent

«Die Kreativität der Vermieter wird sicher weiter zunehmen», sagt Robert Weinert, Immobilienexperte bei Wüst Partner. In der Schweiz gab es das Phänomen mit den Anreizen für Mieter bereits einmal in den 1990er-Jahren. Dann sind sie verschwunden. «Seit rund zwei Jahren nehmen die Anreize wieder zu», erklärt Weinert. Laut dem Immobilienexperten ist denkbar, dass Mietern als Anreiz künftig auch vermehrt Dienstleistungen angeboten werden. Eine Befragung umzugswilliger Mieter habe ergeben, dass sie am ehesten Handwerker-Support oder Hilfe bei der Wohnungsreinigung wünschten.

Die riesige Zahl von über 72'000 freien Wohnungen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wohnungsleerstand je nach Region höchst unterschiedlich ist. Während in der Stadt Zürich die Leerstandsquote bei den Mietwohnungen nur 0,2 Prozent beträgt, liegt die Quote im Fricktal bei etwas über 4 Prozent, in Aarau und Umgebung bei rund 6 Prozent und in der Region Olten bei 7 Prozent. Die höchste Leerstandsquote der untersuchten Regionen hat mit über 12 Prozent Siders im Wallis. Schweizweit liegt die Quote bei 2,6 Prozent.

Im Immobilienmarkt locken höhere Renditen

Warum wird bei derart hohen Leerständen weiter gebaut? «Im Immobilienmarkt lassen sich immer noch merklich höhere Renditen erzielen als bei vergleichbaren Anlagealternativen, was zusätzliche Gelder für Neubauprojekte anzieht», sagt Weinert. Zudem herrsche in Regionen nahe der wachsenden Arbeitsmärkte weiter ein Wohnungsmangel, wodurch Bauprojekte vorangetrieben würden. Weinert geht aufgrund der Baubewilligungen und dem Rückgang beim Bevölkerungswachstum davon aus, dass die Leerstände 2019 weiter steigen werden.

Seit dem Höchststand von 2015 sind die durchschnittlichen Mieten der ausgeschriebenen Objekte um 4,4 Prozent gesunken. Laut dem Immo-Monitor zeigt sich auch 2019 in allen Regionen ein sinkendes Preisniveau. Allen voran in der Region Genfersee, wo die Mieten im kommenden Jahr um 2,8 Prozent sinken dürften. Ein Preisrückgang wird mit einem Minus von 1,4 Prozent auch für Zürich erwartet. Und in Bern sollen die ausgeschriebenen Mieten um 0,7 Prozent zurückgehen.

