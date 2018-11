Tritt Raiffeisen-CEO Gisel schon morgen zurück?

Der abtretende Raiffeisen-CEO Patrik Gisel soll laut der «SonntagsZeitung» den Raiffeisen-Verwaltungsrat über ein delikates Detail aus seinem Privatleben informiert haben. Gemäss der Zeitung soll er sich in einer Beziehung mit Laurence de la Serna befinden, einer Ex-Raiffeisen-Verwaltungsrätin, die bis am 16. Juni im Amt war. De la Serna leitet die Aviatikfirma Jean Gallay und stammt aus Genf.

Wegen der Affäre soll Gisel nun früher als geplant seinen Posten abgeben. Wie der «Blick» berichtet, tritt Gisel bereits am Samstag zurück.

De la Serna gab am 18. Mai nach nur einem Jahr im Amt überraschend ihren Rücktritt aus dem Raiffeisen-Bank-Verwaltungsrat bekannt. Begründet wurde ihr Rücktritt mit «Veränderungen im beruflichen Umfeld sowie aus persönlichen Gründen». Sie war aber bis zu ihrem Rücktritt Teil des Gremiums, das am 16. Juni Patrik Gisel als Konzernchef der Raiffeisen weiterhin als tragbar einschätzte. Etwa einen Monat nach dem Rücktritt von de la Serna wurde entschieden, dass Gisel per Ende Jahr gehen muss.

In den Medien sind auch bereits diverse Namen als mögliche Nachfolger von Gisel genannt worden – dies reicht von Dagmar Kamber-Borens von der CS und Postfinance-Chef Hanspeter Köng bis zu diversen Kantonalbanken-Chefs.

