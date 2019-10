Morgen Mittwoch hätten die Aktionäre von Sunrise im Zürcher Hallenstadion über die Übernahme des Konkurrenten UPC entscheiden sollen. Doch dazu kommt es nicht: Der Telecomabieter hat am Dienstagmorgen in letzter Minute die angesetzte ausserordentliche Generalversammlung (AGV) abgesagt. Ist der grösste Übernahmedeal in der Schweizer Telecomgeschichte nun endgültig vom Tisch? Was bedeutet das für die Konsumenten? Und tritt Sunrise-CEO Olaf Swantee jetzt zurück? Die wichtigsten Antworten:

Warum hat Sunrise die AGV abgesagt?

Sunrise sah offenbar keine Chance mehr, dass der Deal morgen grünes Licht erhalten hätte. Grund für die Absage der AGV sei, dass eine deutliche Mehrheit der Aktionäre, die sich für die GV registriert hätten, die Kapitalerhöhung zur Finanzierung des 6,3-Milliarden-Franken-Kaufs nicht unterstütze, schrieb Sunrise am Dienstagmorgen in einer Mitteilung. Sunrise hätte für das Durchwinken des Deals an der GV die Zustimmung von mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen gebraucht.

Ist der Deal nun endgültig geplatzt?

Formell ist der Deal noch nicht geplatzt. «Der Aktienkaufvertrag (Share Purchase Agreement) hat ein ‹Long Stop›-Datum per 27. Februar 2020 und bleibt in Kraft, bis eine Partei ihn kündigt», teilte Sunrise mit. Dies dürfte aber ein taktischer Schritt sein, denn würde Sunrise den Vertrag kündigen, müsste der Schweizer Telecomkonzern eine Strafe von 50 Millionen Franken bezahlen. Deshalb dürfte Sunrise keine Eile mit der Kündigung haben und warten, bis UPC-Verkäuferin Liberty Global kündigt.

Wie geht es nun weiter?

Der Telecomanbieter gibt sich enttäuscht: «Die Zustimmung zur Kapitalerhöhung war die letzte Bedingung, um die Übernahme von UPC Schweiz vollziehen zu können», schreibt Sunrise. Für den Konzern würde der Deal aber nach wie vor Sinn ergeben. Sunrise-Präsident Peter Kurer erklärt: «Wir bedauern die Annullation der AGV. Wir haben viel Zeit in die Gespräche mit unseren Aktionären investiert und sind weiterhin von den strategischen und finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt.» Wie es nun aber konkret weitergeht, lässt Sunrise in der Mitteilung offen. Laut Experten ist die Übernahme de facto aber vom Tisch. Liberty Global erklärte hingegen, es gebe auch die Möglichkeit, eine neue Generalversammlung einzuberufen.

Tritt der Sunrise-CEO jetzt zurück?

Der wohl gescheiterte Deal dürfte personelle Auswirkungen im Management von Sunrise haben. Von einem Rücktritt wollte CEO Olaf Swantee aber noch Mitte Oktober nichts wissen. Damals sagte er im Interview mit 20 Minuten: «Mir ist klar: Es wird ganz knapp werden mit der Übernahme von UPC. Doch als CEO habe ich einen Plan A und kämpfe dafür. Ich denke nicht darüber nach, was eine Ablehnung für meinen Job bedeuten würde.» Eng könnte es auch für Präsident Kurer werden.

Sehen Sie das ganze Interview mit Sunrise-Chef Olaf Swantee hier:

Freenet-Chef Christoph Vilanek fordert allerdings keine personelle Konsequenzen aus dem Debakel für die Sunrise-Spitze: «Dazu ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Jetzt muss Sunrise wieder Fahrt aufnehmen. Dazu braucht man die besten operativen Leute.» Über allfällige personelle Änderungen könne man sich unterhalten, wenn es in Richtung ordentliche Generalversammlung im nächsten Jahr gehe.

Was bedeutet ein gescheiterter Deal für die Konsumenten?

Mit dem Kauf von UPC hätte Sunrise ein eigenes Festnetz erworben und wäre zu einer stärkeren Konkurrentin von Platzhirsch Swisscom geworden. «Für die Konsumenten bleibt vorerst alles, wie es ist», sagt Telecomexperte Jean-Claude Frick von Comparis zu 20 Minuten (siehe Video oben).

Wer stemmt sich vor allem gegen den Kauf?

Gegenwind erhält Sunrise in erster Linie vom Grossaktionär Freenet. Dieser hält 24,5 Prozent an Sunrise. Der Aktionär zeigt sich über die vorläufige Absage des Kaufs erfreut: «Der Kaufpreis von 6,3 Milliarden Franken ist zu hoch, die strategische Logik überzeugt nicht und die Struktur des Deals ist nachteilig für die Sunrise-Aktionäre», sagte Freenet-Chef Vilanek am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Wie reagieren die Anleger?

Die Sunrise-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel am Dienstagmorgen um 2,2 Prozent. Bei der Eröffnung der Schweizer Börse bröckelte der Kurs aber wieder. Um 10 Uhr lag das Plus noch bei knapp 1 Prozent. Weil die Anleger schon seit Monaten ein mögliches Scheitern im Kurs berücksichtigten, legten die Titel seit Anfang Mai um 15 Prozent zu.

