Huawei wächst trotz Handelskrieg mit den USA

Der grösste Netzwerkausrüster und zweitgrösste Smartphone-Hersteller der Welt, Huawei, steht im Zentrum des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft dem chinesischen Konzern vor, westliche Länder auszuspionieren und unangemessen mit dem chinesischen Staat zusammenzuarbeiten.

Deswegen verhängte die US-Regierung starke Sanktionen gegen das Unternehmen. Trotzdem konnte dieses seinen Umsatz steigern: Der weltweite Jahresumsatz habe im Jahr 2019 rund 115,7 Milliarden Franken betragen. Das sind 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg um 5,6 Prozent auf 8,4 Milliarden Franken.

Auf schwarzer Liste der USA

«2019 war ein aussergewöhnliches Jahr für Huawei», sagte Huawei-Chef Eric Xu. «Trotz des enormen Drucks von aussen hat unser Team mit einem einzigartigen Fokus auf die Wertschöpfung für unsere Kunden weitergemacht», betonte er. «Unser Geschäft bleibt solide.»

Die US-Regierung versucht schon seit geraumer Zeit, die Chinesen aus dem Geschäft mit 5G-Infrastruktur herauszudrängen. Der Konzern steht in den USA auf einer schwarzen Liste und wird als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft. Deswegen darf Huawei unter anderem seine neuesten Smartphonemodelle nicht mehr mit Diensten und Apps von Google ausliefern.

“If a Pandora’s Box were opened, there would be catastrophic effects across the global industry ecosystem”: #Huawei Rotating Chairman Eric Xu calls for #collaboration, warning that increased U.S. restrictions on #Huawei would result in countermeasures. #HuaweiNews pic.twitter.com/1ixPKjlyn9