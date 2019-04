Trump gibt Boeing Tipps für Unglücksflugzeug

US-Präsident Donald Trump gibt dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing Ratschläge, was das Unglücksflugzeug 737 MAX anbelangt. Auf Twitter schreibt er:«Was weiss ich schon über Marketing, wahrscheinlich nichts (aber ich wurde Präsident!)».

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?