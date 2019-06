Tunnel oder Strasse – Teslas fahren um die Wette

Elon Musk baut mit The Boring Company Tunnels unter Los Angeles, die den Verkehr an der Oberfläche entlasten sollen. Um zu zeigen, wie viel schneller der unterirdische Weg ist, veröffentlichte die Firma ein Video. Darin treten zwei Teslas gegeneinander an, einer auf der Strasse, der andere im Tunnel. Sehen Sie das Wettrennen im Video oben.

Umfrage Würden Sie so einen Tunnel nutzen? Ja, so werden die Strassen frei

Je nachdem, wie verstopft der Tunnel ist

Nein, das ist mir nicht geheuer

Im Tunnel kam der Tesla auf eine Maximalgeschwindigkeit von über 200 Kilometer pro Stunde. Auf der Strasse fuhr das Auto höchstens 70. Für die knapp zwei Kilometer lange Strecke brauchte der Tesla auf der Strasse mit fast 5 Minuten rund dreimal solange wie im Tunnel.

(rkn)