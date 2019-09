Twint kämpft mit technischen Problemen

Wer am Dienstagmorgen sein Gipeli und Kaffee mit Twint bezahlten möchte, muss auf Bargeld oder Kreditkarte ausweichen. Denn der mobile Bezahldienst funktioniert derzeit nicht überall. «Ich wollte im Coop to go am Bahnhof Zug etwas kaufen. Doch an der Kasse hängt ein Hinweis, dass Twint derzeit nicht funktioniert», meldet ein Leser 20 Minuten.

Twint bestätigt das Problem: «Es gibt seit ungefähr 8 Uhr lokale Störungen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. Es handle sich nicht um einen totalen Ausfall des Systems. Von den Störungen seien daher nicht alle Twint-Nutzer betroffen. «Wo genau, wo das Problem ist, wissen wir noch nicht», so der Sprecher. Man sei zusammen mit Partnerin Swisscom unter Hochdruck dran, die Störung zu beheben.

Probleme an der Kasse

Auch Coop bestätigt die Störungen. «Seit heute morgen sind Zahlungen mit Twint nicht möglich», sagt eine Sprecherin des Detailhändlers zu 20 Minuten. Das Problem mit dem Bezahldienst bestehe seit ungefähr 8 Uhr. Man habe vom Bezahldienst eine entsprechende Meldung erhalten. «Wir sind im Austausch mit Twint, haben aber sonst keine weiteren Information», so die Sprecherin weiter.

Auch wer von seinem Handy aus mit Twint einen Geldbetrag an eine andere Person überweisen wollte, kam nicht weiter. Auf dem Bildschirm hiess es lediglich: «Aktion fehlgeschlagen».



