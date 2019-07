So wählen Leser ein Restaurant aus

Viele Schweizer Wirte erhalten dreiste Anfragen von Influencern, die Gratisessen verlangen und dafür versprechen, über das Lokal online zu schwärmen. Die meisten dieser Anfragen werden abgelehnt – unter anderem deshalb, weil die Restaurantbetreiber bezweifeln, dass soziale Medien wirklich mehr Gäste ins Lokal locken (siehe Video oben).

Umfrage Machen Sie Insta-Bilder im Restaurant? Ja, vom Essen

Ja, von meiner Begleitung

Ja, von mir selbst

Ja, von allem Möglichen

Nein, das muss niemand sehen

Wie wählen die 20-Minuten-Leser aus, welches Restaurant sie besuchen? «Bestimmt nicht über In-Fuulenzer», witzelt Oscar (22) – er gehe davon aus, dass Instagrammer, die ein Gratisessen bekommen, ihre Empfehlungen nicht aus Überzeugung abgeben. Viele Leser teilen diese Meinung. Stattdessen wählen sie ihre Restaurants nach diesen Kriterien:

Review-Leser Tripadvisor & Co

Viele Leser verlassen sich auf Review-Sites wie Tripadvisor oder Yelp. «Die sind nicht bezahlt und auch nicht von Schmarotzern erkauft», schreibt etwa Lou (55). Er erhofft sich dadurch mehr Objektivität – und dass in den Bewertungen auch Schlechtes erwähnt wird.

Spontane Anmächelige Lokale

Ulf (47) sagt, er entscheide sich aufgrund seines Instinktes: «Sieht das Lokal anmächelig und gemütlich aus? Ist die Speisekarte nach meinem Gusto?» Damit geht er aber auch ein gewisses Risiko ein: «Ich falle auch mal auf die Nase und das Essen ist nicht nach meinem Geschmack oder die Bedienung hatte einen schlechten Tag.»

Bequeme Hauptsache in der Nähe

Für manche Gäste kommt es weniger auf das Flair, Angebot oder den Ruf eines Betriebs an. Für Renata (56) etwa ist stattdessen die günstige Lage ein wichtiges Argument: «Ich probiere auch mal einfach ein Restaurant aus, wenn es in der Nähe liegt.» Bis jetzt habe sie so gute Erfahrungen gemacht.

Kumpels Mund zu Mund

Viele Leser schätzen Tipps von Freunden und Bekannten – oder auch mal von einem Arbeitskollegen. «Die Empfehlungen kommen aber von Mund zu Mund, nicht von Instagram», sagt etwa Stefan (53).

Touristen Tipps von Einheimischen

Wenn Marco (60) an einem neuen Ort ist, fragt er oft einfach die Leute, die dort leben, nach einer Empfehlung. Er selbst kenne schliesslich die Restaurants in seiner eigenen Umgebung auch besser als ein Tourist. Claudia (23) pflichtet bei: «Dort, wo die Einheimischen essen, gibt es gutes Essen.»

Anti-Influencer Weg von Social Media

Die Zusammenarbeit mit Internetpersönlichkeiten kann auch Kundschaft abschrecken. Andy (28) mag das Wort «Influencer» gar nicht mehr hören: «Ich denke darüber nach, nur noch Betriebe zu besuchen, die keine Partnerschaft mit Influencern eingehen.»

Preissensible Preis-Leistung

Bei der Wahl des Restaurants spielt natürlich auch Geld eine Rolle. Claudia (23) googelt etwa zuerst mal, ob ein Restaurant überhaupt auf ihrem Preisniveau ist. Für Maya (62) zählt das Verhältnis zwischen Preis und Leistung: Sie legt ausser der Erschwinglichkeit auch wert auf Auswahl, nette Bedienung und Sauberkeit.