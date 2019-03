UBS kürzt Frauen bei Mutterschaft den Bonus

Die Vorwürfe der UBS-Mitarbeiterinnen sind happig: Die Bank soll den Mutterschaftsurlaub als Vorwand gebraucht haben, um Frauen im Topmanagement langfristig die Boni zu kürzen. Die «Financial Times» zitiert mehrere betroffene Mitarbeiterinnen aus dem Wealth Management Schweiz.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Einer von ihnen soll der Bonus viermal unwiderruflich gekürzt worden sein – nach jedem ihrer vier Kinder. Eine andere Frau sagt: «Ist man erst mal schwanger, hat man keine Chance mehr, mit der Karriere der männlichen Kollegen Schritt zu halten.» Insgesamt sollen über ein Dutzend Frauen im Swiss Wealth Management eine Beschwerde betreffend unfairer Behandlung aufgrund des Mutterschaftsurlaubs eingereicht haben. In vielen Fällen sei der Bonus um 30 Prozent und mehr gekürzt worden.

«Nichts hat sich geändert»

Obwohl die Bank vor einem Jahr versprochen habe, das Problem anzupacken, habe sich seither nichts getan. «Nichts hat sich geändert in Zeiten, in denen sich die UBS stolz als Bank präsentiert, in der Frauen gerne arbeiten möchten», zitiert die «Financial Times» eine weitere anonyme Zeugin.

In der Schweiz erhalten Mütter bei der UBS für 180 Tage nach der Geburt den vollen Lohn, ab dem elften Dienstjahr sind es 210 Tage. Danach ist eine Verlängerung durch unbezahlten Urlaub möglich. Frischgebackene Väter erhalten mindestens zehn Tage bezahlten Urlaub, mit der Option, weitere vier Wochen unbezahlt zu nehmen. Ohne eine entsprechende Zurückstufung des Lohnes, wie Angestellte berichten.

UBS will jeden Fall prüfen

Zu 20 Minuten sagt die UBS, ihr seien diese Fälle nicht bekannt. Es sei extrem wichtig, dass Mitarbeitende in vergleichbaren Rollen mit vergleichbarer Leistung und Erfahrung gleich und fair entlöhnt würden. «Wir gehen das Thema Mutterschaftsurlaub während des Vergütungsprozesses proaktiv und systematisch an, um festzustellen, ob es Unterschiede gibt, und – sollten wir solche finden – sie zu schliessen», sagt UBS-Sprecherin Tatiana Togni.

Die Bank ermutige ihre Mitarbeitenden, die Human-Resources-Abteilung bis hin zur Leitung zu kontaktieren, sollten sie sich aufgrund ihrer Vergütung bei Mutterschaft benachteiligt fühlen. «Wir prüfen jeden Fall und werden handeln, wenn wir Diskrepanzen finden.»

(dv)