UBS macht sich über Banker lustig

Stehen zwei Banker im Wald und wollen einen Baum fällen. Was wie der Beginn eines Witzes klingt, ist die Einstiegsszene eines neuen Werbevideos der UBS. In diesem und einem weiteren Clip, der auf einer Baustelle spielt, macht sich die Grossbank über die handwerklichen Fähigkeiten von Bankern lustig.

Umfrage Wie finden Sie die Banker-Werbung der UBS? Lustig.

Zu angstrengt selbstironisch.

Nicht mein Geschmack.

Mir gefällts.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Der Hintergrund der Kampagne ist die Zusammenarbeit der UBS mit den Lehrlingsmeisterschaften Swiss Skills, die im September in Bern stattfinden. An der Veranstaltung messen sich über 1000 Lehrlinge aus der ganzen Schweiz in 75 Berufen.

Ausstrahlung vorwiegend online

Mit der Werbung will die UBS laut einer Mitteilung Banker nicht

schlechtmachen oder in Frage stellen: «Der Finanzsektor bleibt ein wichtiger Pfeiler in der Schweizer Wirtschaft. Einzigartig macht unser Land jedoch die Vielfalt und der hohe Ausbildungsstandard der Berufsgruppen. Nicht auszudenken wäre, wenn ich am Elektrokasten selber hantieren müsste», sagt Daniel Fischer, UBS-Marketing-Leiter der Schweiz.

Die Werbung wird ab Montag vorwiegend online via Plattformen wie Facebook oder Youtube ausgestrahlt. Punktuell seien die Spots auch am TV zu sehen.

Im zweiten Werbevideo hat es die ungeschickten Banker auf eine Baustelle verschlagen:









(vay)