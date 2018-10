UBS rechnet künftig in Dollar

Im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts teilt die UBS mit, dass sie ihre Berichtswährung ab dem vierten Quartal definitiv auf US-Dollar umstellen wird. Dass die Schweizer Bank ihre ganze Buchhaltung und Berichterstattung per Ende Jahr von Franken auf Dollar umstellt, weist laut dem Finanzblog «Inside Paradeplatz» darauf hin, dass sich die Amerikaner in einem internen Machtkampf durchsetzen.

In der Division Global Wealth Management der UBS etwa haben der deutsche Martin Blessing und der Amerikaner Tom Naratil das Sagen. Laut dem Blog herrscht in der UBS ein Gezerre zwischen hohen Amerikanern und dem Rest der Führungscrew.

«80 Prozent der Gelder sind nicht in Franken angelegt»

UBS-Chef Sergio Ermotti erklärt den Wechsel gegenüber dem «Blick»: «Das hat vor allem mit Auflagen für die Buchführung zu tun. 80 Prozent unserer Gelder sind nicht in Schweizer Franken angelegt.»

Die Zeitung hält allerdings fest, dass die UBS mit dem Entscheid ziemlich allein dasteht: Keine andere grosse Bank der Welt berichte nicht in der Währung ihres Heimatlandes.

Neue Gelder

Die UBS hat im dritten Quartal 2018 erneut deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im zweiten Quartal sind der grössten Schweizer Bank netto auch wieder neue Gelder zugeflossen.

Für die nähere Zukunft gibt sich die Bank weiter vorsichtig optimistisch, warnt aber vor den anhaltenden geopolitischen Spannungen und dem wachsenden Protektionismus.

1,67 Milliarden Franken

Vor Steuern verdiente die UBS in der Periode von Juli bis September 1,67 Milliarden Franken nach 1,22 Milliarden im Vorjahr. Auch unter dem Strich verblieb mit 1,25 Milliarden knapp ein Drittel mehr als in der Vergleichsperiode, wie die Grossbank am Donnerstag mitteilte.

Die Erwartungen des Marktes wurden damit deutlich übertroffen. Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich entsprechend zufrieden: «Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal belegen erneut die Vorteile unserer Diversifikation.»

