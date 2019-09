UBS soll Hunderte Jobs streichen

Die Schweizer UBS will in ihrer Investmentbank hunderte von Stellen streichen. Das berichtet die «Financial Times» in ihrer Online-Ausgabe. Der Abbau sei Teil eines umfassenderen Sanierungsprogramms, mit dem das zuletzt schwächelnde Geschäft wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Die UBS wollte sich nicht zu dem Bericht äussern.

Umfrage Befürworten Sie den Stellenabbau? Nein, Stellenabbau ist immer schlecht.

Ja, je nach dem wie viele Stellen wegfallen

Ist mir egal.

Ja, der Stellenabbau ist unumgänglich.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Gegenüber Radio SRF bestätigte die Grossbank am Donnerstag lediglich, dass eine grundlegende Umstrukurierung geplant sei. Besonders betroffen von dem Abbau dürften gemäss «Financial Times» höhere Positionen sein. UBS wolle damit Doppelungen beseitigen.

Das Aktiengeschäft werde mit dem Devisen-, Zins- und Kreditgeschäft zusammengeführt, hiess es in dem Bericht mit Bezug auf Insider. Damit werde eine einzige Wertpapier- und Handelseinheit geschaffen. Mit den Massnahmen solle der Gewinn der Division hochgeschraubt werden.

Rekordtiefe Zinsen belasten

Wie die ganze Branche leidet UBS unter den rekordtiefen Zinsen und den politischen Unsicherheiten. Vor diesem Hintergrund bunkern viele Kunden grosse Teile ihres Vermögens in bar und entziehen der Bank damit Gebühreneinnahmen. «Die Stimmung bei den Kunden ist immer noch schlecht», erklärte ein UBS-Manager kürzlich. «Sie haben sich im November und Dezember die Finger verbrannt und jetzt gibt es immer noch keinen Grund, optimistisch zu sein.»

Die grossen Investmentbanken haben Angaben der Datenanalyse-Firma Coalition zufolge den schlechtesten Jahresstart seit 2006 verzeichnet. In den ersten sechs Monaten 2019 sanken die Erträge der Branche um elf Prozent auf 76,8 Milliarden Dollar. Die operativen Margen sanken auf den tiefsten Stand seit vier Jahren.

Tausende Jobs weg

Als Reaktion auf die schwachen Resultate haben viele Institute die Axt beim Personal angesetzt. Die Deutsche Bank hat Anfang Juli den Abbau von weltweit 18.000 Stellen angekündigt, wobei laut Konzernchef Christian Sewing auch in Deutschland eine «substanziellen Zahl an Stellen» wegfallen wird.

Bei der HVB-Mutter Unicredit sollen Insidern zufolge weltweit rund 10.000 Jobs gestrichen werden. Die Commerzbank will im Herbst eine überarbeitete Strategie präsentieren - auch hier rechnen Beobachter mit weiteren Stellenstreichungen. Und bei der britischen HSBC sollen 4000 Arbeitsplätze wegfallen.

(dob/sda)