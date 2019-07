UBS streicht schweizweit Bancomaten

Weil die Schweizer immer seltener Bargeld abheben, will die UBS die Zahl der Bancomaten reduzieren. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, verzeichnete die UBS in den vergangenen fünf Jahren einen Rückgang bei den Bargeldbezügen von 30 Prozent. Künftig soll es in den UBS-Filialen darum weniger Automaten geben.

Wie viele Bancomaten effektiv aus den Filialen verschwinden werden, ist unklar. Laut dem Bericht betrifft die Veränderung Geschäftsstellen unabhängig von der Grösse. Die UBS wolle künftig lieber auf ihre 400 Multimaten setzen, an denen alle Bankgeschäfte getätigt werden können.

Bezahlung per Karte oder App

Zwar steigt der Durchschnittsbetrag beim Bezug am Bancomaten – innert fünf Jahren von 230 auf 270 Franken. Mit der sinkenden Zahl an Bezügen ist aber klar: Immer weniger Kunden benötigen Bargeld, etwa weil sie mit Karten oder Apps bezahlen.

Nicht nur den Bancomaten geht es an den Kragen: Die UBS will ihr ganzes Filialkonzept umkrempeln. Es sollen zehn regionale Hauptzentren entstehen. Ausser klassischen Bankfilialen soll es zudem künftig an vielen Orten nur noch schlanke Geschäftsstellen ohne Schalter geben. Sie sollen Zugang zum Onlineangebot der Bank ermöglichen. Falls nötig, werde man an die klassische Geschäftsstelle verwiesen. Zehn solche neue Filialen sind bereits geplant.

