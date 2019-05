UBS verlangt Geld fürs Geldabheben am Schalter

100 Franken am Schalter beziehen, auf der Abrechnung aber 102 Franken belastet erhalten. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Kleinkunden. Wer bei der UBS ein Konto hat und am Schalter von einer der rund 300 Filialen Geld abhebt, bezahlt neu eine Gebühr von 2 Franken. Das hat die UBS kürzlich ihren Kunden mitgeteilt. Die Massnahme tritt am 1. Juli in Kraft. Betroffen sind UBS Privatkonten sowie UBS Kontokorrent für Private. Weiterhin kostenlos sind die Bezüge am Bankomaten.

Die Ankündigung versteckte die UBS am Ende des Kontoauszugs vom April, wie das Portal Insidepradeplatz schreibt.

Keine Laufkunden mehr am Paradeplatz

Zuletzt hatte die UBS verschiedentlich mit Schalterschliessungen von sich reden gemacht. So hat die Grossbank auch beschlossen, in der repräsentativen Schalterhalle am Zürcher Paradeplatz keine Laufkundschaft mehr zu empfangen. Kunden müssen nun an den Ende 2018 nach langer Renovation neu eröffneten Hauptsitz in der Bahnhofstrasse 45. Der Bargeldbezug kostet aber auch dort.

(sas)