«Firmen kommen innert 30 Minuten zum Geld»

Der Bund will der Corona-geplagten Schweizer Wirtschaft mit 42 Milliarden Franken unter die Arme Greifen. Das haben die Bundesräte Guy Parmelin und Ueli Maurer am Freitagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz erläutert. «Kann der Bund überhaupt so viele Milliarden ausgeben?», stellte Finanzminister Mauer als rhetorische Frage. Seine Antwort: «Ja», die Finanzen des Bundes seien robust und der Finanzplatz stabil.

Banken wollen mithelfen

«Wir begrüssen das entschlossene Handeln des Bundesrates und schätzen die gute Zusammenarbeit mit dem Bund und den beteiligten Banken. Wir werden mit unseren Kunden auf eine schnelle und möglichst unbürokratische Umsetzung des Garantieprogramms hinarbeiten», lässt André Helfenstein, CEO der Credit Suisse (Schweiz), ausrichten. Er freue sich, dass die Bank bereits in einem frühen Zeitpunkt eine aktive Rolle spielen und sich mit dem gefundenen Lösungsansatz beim Bund einbringen konnte.



Und der Raiffeisen-Chef Heinz Huber lässt verlauten: «Raiffeisen nimmt ihre volkswirtschaftliche Verantwortung wahr, indem wir pragmatisch Wege und Lösungen finden. Gerade in dieser ausserordentlichen Lage gilt es, zusammenzustehen.» Deshalb begrüsse Raiffeisen die gemeinsame Finanzplatzlösung. (sas)

Zentral sind für Mauer jene 20 Milliarden Franken aus dem Hilfspaket, womit Klein- und mittelgrosse Unternehmen (KMU) sofort Überbrückungskredite gewährt werden. Dass diese schnell unter die Leute kommen, setzt Mauer auf die Banken. «Damit haben wir auf einen Schlag 2000 neue Mitarbeiter», so Maurer. Das Regime gilt ab Donnerstag.

Tausende Gesuche von KMU

Maurer rechnet damit, dass innert Kürze 10’000 Gesuche von KMU eingereicht werden. Das Vorgehen schildert er so: «Wer Geld braucht, geht zu seiner Hausbank. Das Geld bis 500’000 Franken wird sofort ausbezahlt, weil der der Staat dafür bürgt». So sei sichergestellt, dass die Gelder sofort gesprochen werden könnten. «Wir müssen der Wirtschaft nun Liquidität zuführen», so Maurer weiter. Man komme innerhalb einer halben Stunde zu Geld, unbürokratisch.

Ob der Umfang der Kredite reicht, ist laut Maurer nicht sicher. Womöglich müssen man aufstocken. Noch offen ist, zu welcher Höhe die Gelder verzinst werden müssen. Maurer: «Der Zins ist bescheiden.» Er sei sich bewusst, dass gewisse Kredite verloren gehen dürften. «Wir wollen aber Vertrauen schaffen und sofort helfen», so Maurer.

