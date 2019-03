Uhrenindustrie schafft 2800 neue Arbeitsplätze

Die Schweizer Uhrenindustrie erholt sich von der Krise der vergangenen Jahre. 2018 hat die Uhrenindustrie 2800 neue Arbeitsplätze in der Schweiz geschaffen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Von 2014 bis 2017 waren zuvor rund 5000 Stellen verlorengegangen.

Umfrage Waren Sie schon einmal an der Baselworld? Ja.

Nein, ich kannte diese Messe gar nicht.

Nein.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

«Die Mehrheit der neuen Fest­anstellungen aus dem Jahr 2018 erfolgte in der Produktion», wird Ludovic Voillat im Bericht zitiert. Er ist Sprecher von Convention Patronale, dem Arbeitgeberverband der Branche. Dieses Jahr dürfte es in der Uhrenindustrie erneut ein Jobwachstum geben – aber auf tieferem Niveau.

Baselworld steht vor der Tür

Die wichtigsten Absatzmärkte der Schweizer Uhrenindustrie befinden sich nicht in der Schweiz, sondern in Asien und den USA. Diese Märkte gilt es Ende Monat an der Baselworld 2019 mit den neuen Produkten zu beeindrucken.

Hersteller wie Rolex und TAG Heuer werden an der Basler Uhrenmesse vertreten sein. Nicht dabei sein wird der bis anhin grösste Teilnehmer Swatch Group mit seinen Marken Swatch, Omega, Tissot, Breitling und Raymond Weil. Ebenfalls abgesagt hat die Schweizer Luxusmarke Corum. Für die Messe waren die Absagen aber kein Grund, dichtzumachen.