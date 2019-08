Wie viel hast du fürs Feuerwerk ausgegeben?

Rund um den 1. August löste sich am Schweizer Himmel viel Geld in Schall und Rauch auf. Wer einen schönen Lichterregen abfeuern wollte, musste nämlich in die Tasche greifen. So kann nur schon eine einzelne Schweizer Rakete mit Glitterspitzen auch mal 70 Franken kosten. Während die einen gern Geld für funkelnde Raketen und knallende Böller ausgeben, können andere diese Faszination kaum verstehen.

Umfrage Ich bin der Typ, der denkt: «So schön!»

«Lärm!», «Arme Tiere!» und/oder «Umweltverschmutzung!»

«Was für eine Geldverschwendung!»

Wie teuer war der Spass? Ein Feuerwerk-Bouquet kostet schnell mehrere Hundert Franken. (Bild: Hansenn) Wie teuer war der Spass? Ein Feuerwerk-Bouquet kostet schnell mehrere Hundert Franken. (Bild: Hansenn)

Laut dem Instagram-Profil Schwiizchiste gibt es nämlich drei Sorten von Schweizern: Leute, die ein funkelndes Feuerwerk so richtig abfeiern. Andere, die sich über das ohrenbetäubende und Umwelt verschmutzende Geknalle aufregen. Und schliesslich gibt es noch diejenigen, die beim Anblick eines Feuerwerks nur noch dem verpufften Geld nachtrauern können. «Ooh, da isch grad s'Geld für e Europareis i d'Luft, det es neus Handy & da e Grillparty», umschreibt Schwiizchiste deren Gedanken.

