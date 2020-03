Studenten zittern um ihren Autosalon-Lohn

Die plötzliche Absage des Genfer Autosalons war für viele ein Schlag. Besonders hart trifft es Aussteller und alle, die vor Ort hätten arbeiten sollen. Unter ihnen auch viele Studenten, die als Hostessen oder Stewards im Autosalon arbeiten. Sie erklären und präsentieren normalerweise die Autos. Jetzt zittern viele von ihnen um ihren Lohn.

Umfrage Dass der Auto-Salon Genf nicht stattfindet, ist ... sehr schade. Ich bin ein grosser Fan.

mir egal. Ich war eh noch nie dort.

die richtige Entscheidung. Das wäre viel zu gefährlich gewesen.

nicht gut, ich hätte dort arbeiten können

Dabei trifft es vor allem Studenten, die über Agenturen eingestellt wurden: «Wir haben am Montag von der Vermittlungsagentur und von den Marken, für die wir arbeiten mussten, erfahren, dass unsere Verträge gekündigt wurden», sagt Studentin Andrea*. Ob sie das ursprünglich versprochene Gehalt erhält, ist ungewiss.

«Wir möchten eine kleine Entschädigung»

Mehrere Vermittlungsagenturen befänden sich in Verhandlungen mit den Marken, die sie beauftragt hatten. Doch die Studenten haben wenig Hoffnung: «Wir haben nur wenige Illusionen. Wir verstehen, dass dies ein Ausnahmefall ist und dass jeder negativ betroffen ist, aber wir möchten zumindest eine kleine Entschädigung», sagt Andrea. Denn: «Einige von uns, auch Studenten, hatten bereits Geld für Unterkunft oder öffentliche Verkehrsmittel ausgegeben.»

So schaffen Feinheiten im Arbeitsrecht ungleiche Situationen: Mehrere Leser, die sich bei 20 Minuten gemeldet haben, wurden nicht von Agenturen eingestellt, sondern von Amag. Vom grössten Autohändler der Schweiz werden die Studenten das gesamte erwartete Gehalt erhalten – obwohl sie den Autosalon nicht einmal betreten haben.

«Es ist nicht ihre Schuld»

«Es ist nicht ihre Schuld, dass sie ihren Job nicht machen können, und wir wissen, dass Studenten von diesem Verdienst abhängig sind», sagt Amag-Sprecher Dino Graf. Die Studenten hätten alle Schulungen im Voraus absolviert. «Wir hoffen, dass wir in einem Jahr auf der nächsten Messe auf ihr Engagement zählen können.»

Von den Vermittlungsagenturen wollte keine eine Aussage gegenüber 20 Minuten machen, bis die endgültigen Entscheidungen getroffen ist.



(dob)