VW und Audi passen Logos wegen Corona an

Der deutsche Autohersteller VW und seine Unternehmenstochter Audi haben ihre Logos in den Dienst des Gesundheitsschutzes gestellt. Um aufs Social Distancing aufmerksam zu machen, rückten sie die Buchstaben und Zeichen in ihren Markenzeichen auseinander. Die Aktion gilt nur vorübergehend und nur für ausgewählte Zwecke, wie die «Automobilwoche» schreibt.

We are #Volkswagen . Thanks for keeping your social distance! #FlattenTheCurve pic.twitter.com/JeY27epjhl

Keep your distance – stay together. Only together we make the difference. #AudiTogether pic.twitter.com/othOsjRRYA