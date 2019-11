Nespresso-Kapseln gibts jetzt auch an Kiosken

Seit kurzem steht im Valora-Kiosk am Zürcher Hauptbahnhof ein Nespresso-Automat. Per Knopfdruck kann der Kunde seine favorisierte Alu-Kapsel kaufen und hinter der Kasse im 10er-Pack abholen. Der Sinn hinter dem Automaten: Bezahlt wird direkt am Modul, also bei Nespresso und nicht bei Valora.

Wie der «Blick» schreibt, kostet die Packung mit zehn Kapseln für zu Hause 5 Franken. Neu steht neben der Bestellbox auch eine Kaffee-Maschine. Dort kriegt der Kunde seinen Coffee-to-go für 3.50 Franken. Allerdings werden bei dieser Maschine die flachen Kaffee-Kapseln verwendet.

Filialen sollen heller und moderner wirken

Bis Ende Jahr sollen rund zehn Nespresso-Points in modernisierten K-Kiosk-Verkaufsstellen in der Schweiz installiert werden, so ein Sprecher von Valora gegenüber 20 Minuten.

Valora hat Ende Oktober mit dem Umbau des Kiosk-Netzes begonnen. Bis Ende 2020 sollen alle Filialen heller, moderner und strukturierter wirken. Neben Nespresso-Automaten findet man auch andere Elektronik-Module, zum Beispiel für E-Zigaretten.





