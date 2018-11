Verschwieg Gisel Liebe zu Verwaltungsrätin?

Der abtretende Raiffeisen-CEO Patrik Gisel soll laut der «SonntagsZeitung» den Raiffeisen-Verwaltungsrat über ein delikates Detail aus seinem Privatleben informiert haben. Gemäss der Zeitung soll er sich in einer Beziehung mit Laurence de la Serna befinden, einer Ex-Raiffeisen-Verwaltungsrätin, die bis am 16. Juni im Amt war. De la Serna leitet die Aviatikfirma Jean Gallay und stammt aus Genf.

De la Serna gab am 18. Mai nach nur einem Jahr im Amt überraschend ihren Rücktritt aus dem Raiffeisen-Bank-Verwaltungsrat bekannt. Begründet wurde ihr Rücktritt mit «Veränderungen im beruflichen Umfeld sowie aus persönlichen Gründen». Sie war aber bis zu ihrem Rücktritt Teil des Gremiums, das am 16. Juni Patrik Gisel als Konzernchef der Raiffeisen weiterhin als tragbar einschätzte. Etwa einen Monat nach dem Rücktritt von de la Serna wurde entschieden, dass Gisel per Ende Jahr gehen muss.

Es ist unklar, wie lange Patrik Gisels Beziehung zu de la Serna schon besteht. Laut der «SonntagsZeitung» soll Gisel intern gesagt haben, dass die Beziehung zu de la Serna erst entstanden sei, als sie das Amt als Verwaltungsrätin schon abgegeben hatte.

Nicht die erste umstrittene Raiffeisen-Beziehung

Es ist nicht die erste Liebesbeziehung, die vielleicht zu Interessenskonflikten innerhalb der Bank geführt haben könnte. Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz heiratete zu Amtszeiten Nadja Ceregato, die Rechtsdienstchefin der Bank .

Die Raiffeisen hat auf eine Anfrage von 20 Minuten bisher nicht reagiert.

