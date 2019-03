ÖV-Mitarbeiter erhalten 1.-Klasse-GA gratis

Schweizweit gratis mit Zug, Bus, Tram oder Seilbahn herumfahren – in diesen Genuss kommen in der Schweiz viele Mitarbeiter des öffentlichen Verkehrs. Von den insgesamt rund 600'000 ausgestellten Generalabonnements (GA) im letzten Jahr haben die ÖV-Betriebe fast jedes sechste Abo gratis oder mit Rabatten von bis zu 80 Prozent ihren eigenen Angestellten abgegeben, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Auch Lebenspartner und Kinder sowie Pensionierte sind berechtigt, das Abo günstig zu kaufen.

Ein Gratis-GA können auch die rund 4000 Mitarbeiter des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) beziehen, dem alle öffentliche Verkehrsunternehmen im Kanton Zürich angeschlossen sind. «Jeder Mitarbeiter kann entscheiden, ob er ein GA in der 1. oder 2. Klasse haben will», sagt ZVV-Sprecher Stefan Kaufmann auf Anfrage. Vom Angebot profitieren können auch Lehrlinge.

«Das ist eine riesige Sauerei»

Dass Unternehmen ihren Angestellten Rabatte oder sogenannte Goodies verschaffen, ist gang und gäbe. Im Unterschied zu anderen Firmen sind die ÖV-Betriebe im regionalen Personenverkehr aber subventioniert. So kriegt auch der ZVV einen staatlichen Zustupf. 2017 belief sich dessen Betriebsaufwand auf rund 986 Millionen Franken. Gut zwei Drittel der Kosten deckte der Verbund selber mit Einnahmen aus Fahrausweisverkäufen und Nebenerträgen. Den Rest übernahmen je zur Hälfte der Kanton und die Gemeinden. Auch der Bund steuerte knapp 25 Millionen Franken bei.

Bezahlt also letztlich die Bevölkerung die Gratis-GA? Für SVP-Ständerat Walter Wobmann ist klar: «Der regionale ÖV wird zu einem grossen Teil von Steuergeldern finanziert. Daher sind das Steuergelder, die hier grosszügig verteilt werden. Das ist eine riesige Sauerei.» Störend sei vor allem, dass auch das Umfeld der Angestellten Vergünstigungen erhalte. FDP-Nationalrat Thierry Burkart findet es zwar in Ordnung, dass ein Betrieb seinen Mitarbeitern gewisse Rabatte zugesteht. «Doch diese Praxis ist zu exzessiv.» Er fordert daher eine Überprüfung des Rabatt-Systems. «So, wie es jetzt ist, kommt es mir vor wie damals bei der Swissair», so Burkart.

GA als Lohnbestandteil

Trotz Subventionen sieht der ZVV nichts Verwerfliches an den Gratis-GA. Sprecher Kaufmann betont, dass das GA ein Lohnbestandteil sei und entsprechend in der Steuererklärung angegeben werden müsse. Wer nicht wirklich ein GA benötige, könne ganz darauf verzichten. «Ansonsten würde es für die Betroffenen bloss eine steuerliche Belastung darstellen», so der Sprecher. Das Versteuern der Abos entlaste letztlich den Staatshaushalt.

Auch bei der SBB haben die Angestellten Anrecht auf ein Gratis-GA. Die Mitarbeiter können sich in einem Reglement des Unternehmens über die Konditionen informieren. Für das kostenlose GA in der 1. Klasse müssen die Angestellten 30 Prozent des Einzelhandelspreises, also 1890 Franken, versteuern. Beim Abo in der 2. Klasse sind 1158 Franken in der Steuererklärung anzugeben. Im normalen Verkauf kostet das GA für die 1. Klasse 6300 Franken, jenes für die 2. Klasse 3860 Franken.

«Steuerzahler zahlen nicht mehr und nicht weniger»

Der Verband Öffentlicher Verkehr (VÖV) verteidigt das Gratis-GA. Die Unternehmen würden damit ihre Mitarbeitenden emotional an sich binden. «Wir wollen motivierte Mitarbeitende und auch die Kunden profitieren davon», sagt Sprecher Roger Baumann.

Zudem würden ohne GA Hunderte Dienstfahrten anfallen, die zu Spesenrechnungen führen würden. Das wiederum hätte einen grossen administrativen Aufwand zur Folge. «Ich bin überzeugt, dass unter dem Strich niemandem Einnahmen verlustig gehen, das heisst, dass die Steuerzahler nicht mehr und nicht weniger zahlen.»