Visana-CEO Urs Roth hat Suizid begangen

In einem internen Mail informierte Visana ihre Mitarbeiter am Dienstagmorgen darüber, dass ihr CEO Urs Roth am Montag Suizid begangen hatte. «Wir haben die traurige Pflicht, Ihnen den Tod unseres Vorsitzenden der Direktion, Urs Roth, mitzuteilen. Er ist gestern Montag freiwillig aus dem Leben geschieden», heisst es im Mail, das 20 Minuten vorliegt. Roth hatte Jahrgang 1960 und war seit 1995 für die Visana tätig. Seit September 2012 war er Vorsitzender der Konzernleitung.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Visana bestätigt den Tod auf Anfrage von 20 Minuten. Der Trauerfamilie spricht der Versicherunskonzern sein herzliches Beileid aus. Gemäss Visana wird den Vorsitz der Direktion per sofort Valeria Trachsel, Roths Stellvertreterin, übernehmen.

Keine Dritteinwirkung



Mediensprecherin Ramona Mock von Police Bern bestätigt den Tod von Urs Roth. Abklärungen zur Todesursache seien im Gange. «Gemäss aktuellen Kenntnissen gibt es keine Hinweise auf Dritteinwirkung», sagt sie zu 20 Minuten. Weitere Angaben würden keine gemacht.

Der Versicherungskonzern beschäftigt am Hauptsitz in Bern und in rund 100 Geschäftsstellen schweizweit 1286 Mitarbeitende und ist einer der grössten Kranken- und Unfallversicherer der Schweiz. Insgesamt hat sie derzeit laut eigenen Angaben rund 827'000 Privatkunden, dabei über 615'000 in der Grundversicherung. Hinzu kämen über 13'000 Firmenkunden. Das Prämienvolumen beträgt aktuell rund 3,3 Milliarden Franken. Beim Amtsantritt von Roth waren es rund 2,7 Milliarden gewesen. Laut Angaben des Schweizerischen Versicherungsverbands ist die Visana derzeit hinter der Helsana, der Swica und der CSS die Nummer vier der Branche.

Manager-Suizid ist kein Einzelfall

Roth ist nicht der erste CEO eines Schweizer Konzerns, der sich für den Freitod entschied. Im Jahr 2013 schied Swisscom-Chef Carsten Schloter freiwillig aus dem Leben. Im selben Jahr hat sich auch Pierre Wauthier, Finanzchef des Versicherungskonzerns Zurich, das Leben genommen. 2016 beging Ex-CEO Martin Senn, ebenfalls von Zurich, Suizid. Und im November 2011 schied der CEO der Ricola-Bonbons freiwillig aus dem Leben.

(dv/sas/sda)