Von diesem Nutella-Klon wissen bis jetzt nur wenige

Beim Namen Hero denken die meisten Schweizer zuerst an Büchsen: Ravioli, Erbsli und Rüebli oder Tomaten-Sugo – viele kennen die Produkte der Aargauer Traditionsfirma aus ihrer Kindheit. Sogar das kleine «r» im Logo symbolisiert eine geöffnete Büchse.

Ein grosses Tamtam um Neuheiten zu machen, scheint nicht im Stil des Familienunternehmens zu sein. So hat Hero ohne grosses Marketing eine Nutella-Alternative auf den Markt gebracht: Den Brotaufstrich Le Cacao.

«Cremig-schmelzend»

Das Produkt enthält kein Palmöl. Stattdessen wird eine Fett-/Ölmischung auf Basis von Sonnenblumenöl und Kokosöl eingesetzt. Zudem trägt es das Fairtrade-Zertifikat von Max Havelaar.

Im Onlineshop von Hero wird das Produkt als «cremig-schmelzend» angepriesen. Genau diese Eigenschaft, sagen viele eingefleischte Nutella-Fans, fehlt bei den meisten Nachahmer-Produkten.

Ursprung in der Gastronomie

Im Schweizer Handel gibt es den Le-Cacao-Aufstrich erst seit Anfang Jahr – etwa in grossen Coop- oder Volg-Filialen. Seinen Ursprung hat das Produkt in der Gastronomie: Auf Zmorge-Buffets in Hotels und Restaurants wurde es schon länger in einer 25-Gramm-Miniportion verkauft.

«Aufgrund der Nachfrage von Konsumenten nach einer palmölfreien Alternative wurde das 230-Gramm-Glas auch im Detailhandel lanciert», sagt eine Hero-Sprecherin. Hergestellt werde der Aufstrich in der Schweiz. Das hat seinen Preis: Le Cacao kostet 2.39 Franken pro 100 Gramm.

Barilla auf dem Vormarsch

Hero ist bei weitem nicht der einzige Hersteller, der Nutella das Wasser abgraben will. Der italienische Lebensmittel-Gigant Barilla hat Anfang Jahr in Italien die palmölfreie «Crema Pan di Stelle» auf den Markt gebracht.

Wie der «Blick» berichtet, gibt es den Brotaufstrich seit dieser Woche auch bei Coop in der Schweiz. 100 Gramm kosten 1.60 Franken. Zum Vergleich: Bei Nutella sind es 1.30 Franken pro 100 Gramm.

Lindt ist am teuersten

Deutlich teurer ist da die Schoko-Creme von Lindt, die es in den Sorten «Noisette» und «Noire» gibt. Auch der Premium-Aufstrich enthält kein Palmöl. Pro 100 Gramm kostet er 2.75 Franken (Preise bei Coop@home und Leshop.ch).

Ebenfalls aus der Schweiz kommt die «Crème Chocolat» von Caotina, einer Marke des Herstellers Wander, der vor allem für seine Ovomaltine bekannt ist. Ökobewusste Konsumenten dürften bei diesem Brotaufstrich aber Bedenken haben: Er enthält Palmöl.









